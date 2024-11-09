Мигранты напали на девушек в кафе — новая версия событий

Posted 9 ноября, 05:27
Published 9 ноября, 05:27
Modified 9 ноября, 05:29
Updated 9 ноября, 05:29
Недавний инцидент в кафе «Звезда Востока» в Новосибирске, когда две посетительницы сообщили о нападении, оказался куда более запутанным, чем изначально предполагалось. Владелец заведения, предоставивший видеозапись произошедшего, представил свою версию событий.
На видео видно, как девушки, отвлекая внимание нетрезвого посетителя, забирают с его стола телефон, после чего прячут его под свою куртку. Затем, перемещая куртку на другое сиденье, они незаметно передают телефон в мусорное ведро в туалете, очевидно, планируя забрать его позже. Однако из-за словесной перепалки, вспыхнувшей между участниками происшествия, девушки не успели завершить задуманное. Администрация кафе, просмотрев запись с камер, проверила туалет и обнаружила там спрятанный телефон.
Полиция возбудила уголовное дело по статье «Кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору», и теперь барышни находятся в розыске. Недавно на ситуацию обратил внимание Александр Бастрыкин, который потребовал разобраться в нападении на девушек.
Ранее в этом же кафе проводился рейд с проверкой миграционного статуса посетителей. В результате трёх мигрантов задержали за нарушения и приняли решение о их выдворении из России.