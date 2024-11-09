Мигранты напали на девушек в кафе — новая версия событий

На видео видно, как девушки, отвлекая внимание нетрезвого посетителя, забирают с его стола телефон, после чего прячут его под свою куртку. Затем, перемещая куртку на другое сиденье, они незаметно передают телефон в мусорное ведро в туалете, очевидно, планируя забрать его позже. Однако из-за словесной перепалки, вспыхнувшей между участниками происшествия, девушки не успели завершить задуманное. Администрация кафе, просмотрев запись с камер, проверила туалет и обнаружила там спрятанный телефон.