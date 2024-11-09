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Posted 9 ноября, 05:27

Published 9 ноября, 05:27

Modified 9 ноября, 05:29

Updated 9 ноября, 05:29

Мужской кулак

Мигранты напали на девушек в кафе — новая версия событий

9 ноября 2024, 05:27
Фото: 1MI. Мужской кулак

В Новосибирске владелец восточного кафе рассказал о драке мигрантов и девушек

После драки между мигрантами и посетительницами восточного кафе владелец заведения выдвинул свою версию событий.

Недавний инцидент в кафе «Звезда Востока» в Новосибирске, когда две посетительницы сообщили о нападении, оказался куда более запутанным, чем изначально предполагалось. Владелец заведения, предоставивший видеозапись произошедшего, представил свою версию событий.

На видео видно, как девушки, отвлекая внимание нетрезвого посетителя, забирают с его стола телефон, после чего прячут его под свою куртку. Затем, перемещая куртку на другое сиденье, они незаметно передают телефон в мусорное ведро в туалете, очевидно, планируя забрать его позже. Однако из-за словесной перепалки, вспыхнувшей между участниками происшествия, девушки не успели завершить задуманное. Администрация кафе, просмотрев запись с камер, проверила туалет и обнаружила там спрятанный телефон.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору», и теперь барышни находятся в розыске. Недавно на ситуацию обратил внимание Александр Бастрыкин, который потребовал разобраться в нападении на девушек.

Ранее в этом же кафе проводился рейд с проверкой миграционного статуса посетителей. В результате трёх мигрантов задержали за нарушения и приняли решение о их выдворении из России.

Бастрыкин заинтересовался массовой дракой мигрантов в Новосибирске
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