Народные приметы на 9 ноября 2024 года: что нельзя делать в Обетный день

Posted 9 ноября, 01:35
Published 9 ноября, 01:35
Modified 9 ноября, 01:35
Updated 9 ноября, 01:35
Святая Параскева родилась в III веке в Малой Азии в семье благочестивых христиан. Ее имя, что означает «пятница» на греческом, дано в честь дня, когда был распят Иисус Христос. Она с юности приняла обет аскетизма, посвящая свою жизнь молитвам и служению. В эпоху гонений на христиан, организованных императором Диоклетианом, Параскеву схватили, подвергли мучениям и казнили за веру.
Память святой Параскевы стала особо почитаться на Руси, а 9 ноября превратился в день, когда люди давали обеты, веря, что их искренние обещания перед ликом святой будут исполнены. Считается, что за соблюдение данных обещаний Параскева помогает укрепить здоровье, уберечь дом от бед и исполнить заветные желания.
Не давайте обещаний, которые не сможете выполнить
Это главный запрет Обетного дня. Невыполненное обещание может накликать беду на всю семью. Обеты должны быть четко осознанными и искренними. Считается, что данное 9 ноября слово «слышит» святая Параскева, и неисполнение обещания грозит трудностями и препятствиями в будущем.
Запрет на одалживание денег
В этот день не стоит давать деньги в долг, так как существует поверье, что средства никогда не вернутся обратно. Кроме того, самим лучше не занимать у других, чтобы не «занять» свою удачу или не оказаться в финансовых затруднениях.
Отказ от алкогольных напитков и обжорства
9 ноября не рекомендуется переедать и употреблять алкоголь. Это считается проявлением неуважения к святой, а также нарушением постного настроя Обетного дня. Скромность в пище — залог здоровья и духовного очищения.
Избегайте конфликтов и резких слов
Нельзя сквернословить, ссориться или провоцировать конфликты. В этот день особенно важно поддерживать мир в семье и избегать негативных мыслей и слов. Грубое поведение или неосторожная шутка могут привлечь несчастья.
Запрет на рискованные действия
Не стоит рисковать собой или другими. Даже мелкие опрометчивые поступки могут обернуться большими неприятностями. Важно сохранять осторожность и избегать любых авантюр.
Посещение храма и молитва
День Параскевы — это время для посещения церкви, где можно попросить святую о здоровье и счастье для себя и своих близких. Важно оставить милостыню нуждающимся и помочь тем, кто встречается на пути к храму, так как добрые дела в этот день удваиваются.
Помощь и пожертвования
По традиции состоятельные люди в этот день обещали пожертвовать деньги на церковные нужды, установить кресты или приобрести иконы. Простой народ мог пообещать помощь в храме или сделать что-то значительное для других. Даже малое пожертвование или помощь нуждающимся приносит благословение и защиту от бед.
Домашние хлопоты и уборка
День считается благоприятным для наведения чистоты в доме. Проводя уборку, наши предки верили, что избавляются от всего негативного и привлекают в дом счастье и благополучие.
Сдержанность в еде и благие мысли
Обетный день требует сосредоточенности на благих мыслях. Переедание и излишние удовольствия считаются нежелательными, поэтому лучше ограничиться простой пищей, избегая мясных и сладких блюд.
Погода и зимние предсказания
Сны в ночь на 9 ноября
Считается, что сны в ночь на Обетный день могут быть вещими. Если приснился тревожный или неприятный сон, проснувшись, нужно произнести: «Куда ночь, туда и сон», чтобы предотвратить его негативное влияние.
Кошелек на подоконнике
Оставить кошелек на подоконнике на сутки, не трогая его, — примета, обещающая удвоение накоплений.
Купюры у зеркала
Положить все деньги перед зеркалом на ночь, а утром вернуть их в кошелек. Считается, что это увеличит доходы семьи.
Обетный день на Параскеву — время для обетов, чистых помыслов и помощи ближним. Соблюдая традиции и избегая запретов, можно привлечь в жизнь удачу и благополучие, а за верность данному слову святая Параскева обещает защиту и исполнение заветных желаний.