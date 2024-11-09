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Posted 9 ноября, 01:35

Published 9 ноября, 01:35

Modified 9 ноября, 01:35

Updated 9 ноября, 01:35

Приметы на погоду

Народные приметы на 9 ноября 2024 года: что нельзя делать в Обетный день

9 ноября 2024, 01:35
Фото: 1MI. Приметы на погоду
9 ноября по народному календарю — Зарок на Параскеву, также известный как Обетный день. В этот день на Руси традиционно давали обеты, а православные отмечают канун дня святой великомученицы Параскевы. Обетный день наделен особыми запретами и традициями, выполнение которых обещает защиту.

История и значимость праздника

Святая Параскева родилась в III веке в Малой Азии в семье благочестивых христиан. Ее имя, что означает «пятница» на греческом, дано в честь дня, когда был распят Иисус Христос. Она с юности приняла обет аскетизма, посвящая свою жизнь молитвам и служению. В эпоху гонений на христиан, организованных императором Диоклетианом, Параскеву схватили, подвергли мучениям и казнили за веру.

Память святой Параскевы стала особо почитаться на Руси, а 9 ноября превратился в день, когда люди давали обеты, веря, что их искренние обещания перед ликом святой будут исполнены. Считается, что за соблюдение данных обещаний Параскева помогает укрепить здоровье, уберечь дом от бед и исполнить заветные желания.

Святая ПараскеваСвятая Параскева
Святая Параскева. Фото: Икона

Что нельзя делать 9 ноября

  1. Не давайте обещаний, которые не сможете выполнить

    Это главный запрет Обетного дня. Невыполненное обещание может накликать беду на всю семью. Обеты должны быть четко осознанными и искренними. Считается, что данное 9 ноября слово «слышит» святая Параскева, и неисполнение обещания грозит трудностями и препятствиями в будущем.

  2. Запрет на одалживание денег

    В этот день не стоит давать деньги в долг, так как существует поверье, что средства никогда не вернутся обратно. Кроме того, самим лучше не занимать у других, чтобы не «занять» свою удачу или не оказаться в финансовых затруднениях.

  3. Отказ от алкогольных напитков и обжорства

    9 ноября не рекомендуется переедать и употреблять алкоголь. Это считается проявлением неуважения к святой, а также нарушением постного настроя Обетного дня. Скромность в пище — залог здоровья и духовного очищения.

  4. Избегайте конфликтов и резких слов

    Нельзя сквернословить, ссориться или провоцировать конфликты. В этот день особенно важно поддерживать мир в семье и избегать негативных мыслей и слов. Грубое поведение или неосторожная шутка могут привлечь несчастья.

  5. Запрет на рискованные действия

    Не стоит рисковать собой или другими. Даже мелкие опрометчивые поступки могут обернуться большими неприятностями. Важно сохранять осторожность и избегать любых авантюр.

Не берите деньги в долгНе берите деньги в долг
Не берите деньги в долг. Фото: 1MI

Что можно делать в Обетный день

  1. Посещение храма и молитва

    День Параскевы — это время для посещения церкви, где можно попросить святую о здоровье и счастье для себя и своих близких. Важно оставить милостыню нуждающимся и помочь тем, кто встречается на пути к храму, так как добрые дела в этот день удваиваются.

  2. Помощь и пожертвования

    По традиции состоятельные люди в этот день обещали пожертвовать деньги на церковные нужды, установить кресты или приобрести иконы. Простой народ мог пообещать помощь в храме или сделать что-то значительное для других. Даже малое пожертвование или помощь нуждающимся приносит благословение и защиту от бед.

  3. Домашние хлопоты и уборка

    День считается благоприятным для наведения чистоты в доме. Проводя уборку, наши предки верили, что избавляются от всего негативного и привлекают в дом счастье и благополучие.

  4. Сдержанность в еде и благие мысли

    Обетный день требует сосредоточенности на благих мыслях. Переедание и излишние удовольствия считаются нежелательными, поэтому лучше ограничиться простой пищей, избегая мясных и сладких блюд.

Уберитесь в этот деньУберитесь в этот день
Уберитесь в этот день. Фото: 1MI

Народные приметы 9 ноября

  1. Погода и зимние предсказания

    • Если выпал снег — зима будет холодной и снежной.
    • Утром улицы окутал туман — жди теплых дней.
    • Гуси вышли на лед — скоро наступит устойчивая зима.
    • Вороны громко каркают — к ненастью и трудностям.

  2. Сны в ночь на 9 ноября

    Считается, что сны в ночь на Обетный день могут быть вещими. Если приснился тревожный или неприятный сон, проснувшись, нужно произнести: «Куда ночь, туда и сон», чтобы предотвратить его негативное влияние.

  3. Кошелек на подоконнике

    Оставить кошелек на подоконнике на сутки, не трогая его, — примета, обещающая удвоение накоплений.

  4. Купюры у зеркала

    Положить все деньги перед зеркалом на ночь, а утром вернуть их в кошелек. Считается, что это увеличит доходы семьи.

Обратите внимание на погодуОбратите внимание на погоду
Обратите внимание на погоду. Фото: 1MI

Обетный день на Параскеву — время для обетов, чистых помыслов и помощи ближним. Соблюдая традиции и избегая запретов, можно привлечь в жизнь удачу и благополучие, а за верность данному слову святая Параскева обещает защиту и исполнение заветных желаний.

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#Алина Гурицкая#Общество#Россия#Праздник#Молитва#Традиции#Народные приметы#Запреты
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