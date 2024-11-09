Народные приметы на 9 ноября 2024 года: что нельзя делать в Обетный день

Не давайте обещаний, которые не сможете выполнить Это главный запрет Обетного дня. Невыполненное обещание может накликать беду на всю семью. Обеты должны быть четко осознанными и искренними. Считается, что данное 9 ноября слово «слышит» святая Параскева, и неисполнение обещания грозит трудностями и препятствиями в будущем.

Запрет на одалживание денег В этот день не стоит давать деньги в долг, так как существует поверье, что средства никогда не вернутся обратно. Кроме того, самим лучше не занимать у других, чтобы не «занять» свою удачу или не оказаться в финансовых затруднениях.

Отказ от алкогольных напитков и обжорства 9 ноября не рекомендуется переедать и употреблять алкоголь. Это считается проявлением неуважения к святой, а также нарушением постного настроя Обетного дня. Скромность в пище — залог здоровья и духовного очищения.

Избегайте конфликтов и резких слов Нельзя сквернословить, ссориться или провоцировать конфликты. В этот день особенно важно поддерживать мир в семье и избегать негативных мыслей и слов. Грубое поведение или неосторожная шутка могут привлечь несчастья.