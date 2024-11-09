Новосибирцы ощутили резкий рост цен на масло

Ситуация усугубляется несмотря на увеличение объемов производства и импорта масла. В 2024 году российские производители выпустят более 350 тысяч тонн сливочного масла, а импорт из стран СНГ, таких как Белоруссия и Киргизия, а также из Индии и Ирана, покрывает примерно 15-20% внутреннего спроса. Однако даже это не позволяет стабилизировать цены из-за роста издержек на всех этапах производства и логистики.