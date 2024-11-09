Новосибирцы ощутили резкий рост цен на масло

Posted 9 ноября, 03:23
Published 9 ноября, 03:23
Modified 9 ноября, 03:23
Updated 9 ноября, 03:23
Как показал опрос, проведенный изданием КП-Новосибирск, 33% опрошенных заметили подорожание продукта, а 23% — сокращение разнообразия брендов и вариантов жирности. Около 6% участников отметили, что в продаже стало меньше масла с жирностью выше 80%.
Резкий скачок цен объясняется удорожанием себестоимости молочной продукции. По данным Национального союза производителей молока, в этом году средняя стоимость сливочного масла увеличилась примерно на 19%, что связывают с ростом цен на сырое молоко и возросшими производственными издержками. В частности, сырое молоко за год подорожало почти на 22%, что оказало значительное влияние на всю цепочку молочных товаров.
Ситуация усугубляется несмотря на увеличение объемов производства и импорта масла. В 2024 году российские производители выпустят более 350 тысяч тонн сливочного масла, а импорт из стран СНГ, таких как Белоруссия и Киргизия, а также из Индии и Ирана, покрывает примерно 15-20% внутреннего спроса. Однако даже это не позволяет стабилизировать цены из-за роста издержек на всех этапах производства и логистики.
Эксперты отмечают, что себестоимость продукта продолжит расти в связи с увеличением затрат на электроэнергию, зарплаты и транспортировку. По прогнозам Минэкономразвития, рост цен на сливочное масло в будущем будет соответствовать уровню инфляции, а резкого снижения стоимости, скорее всего, ожидать не стоит.