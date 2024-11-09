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Posted 9 ноября, 03:23

Published 9 ноября, 03:23

Modified 9 ноября, 03:23

Updated 9 ноября, 03:23

Масло на полках магазинов

Новосибирцы ощутили резкий рост цен на масло

9 ноября 2024, 03:23
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Масло на полках магазинов
Жители Новосибирска обратили внимание на рост цен на сливочное масло, а также на изменение ассортимента, представленного в магазинах.

Как показал опрос, проведенный изданием КП-Новосибирск, 33% опрошенных заметили подорожание продукта, а 23% — сокращение разнообразия брендов и вариантов жирности. Около 6% участников отметили, что в продаже стало меньше масла с жирностью выше 80%.

Резкий скачок цен объясняется удорожанием себестоимости молочной продукции. По данным Национального союза производителей молока, в этом году средняя стоимость сливочного масла увеличилась примерно на 19%, что связывают с ростом цен на сырое молоко и возросшими производственными издержками. В частности, сырое молоко за год подорожало почти на 22%, что оказало значительное влияние на всю цепочку молочных товаров.

Ситуация усугубляется несмотря на увеличение объемов производства и импорта масла. В 2024 году российские производители выпустят более 350 тысяч тонн сливочного масла, а импорт из стран СНГ, таких как Белоруссия и Киргизия, а также из Индии и Ирана, покрывает примерно 15-20% внутреннего спроса. Однако даже это не позволяет стабилизировать цены из-за роста издержек на всех этапах производства и логистики.

Эксперты отмечают, что себестоимость продукта продолжит расти в связи с увеличением затрат на электроэнергию, зарплаты и транспортировку. По прогнозам Минэкономразвития, рост цен на сливочное масло в будущем будет соответствовать уровню инфляции, а резкого снижения стоимости, скорее всего, ожидать не стоит.

Производить яйца и молоко стали меньше в Новосибирской области
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#Алина Гурицкая#Экономика#Новосибирская область#Продукты#Производство#Рост цен#Молочная продукция#Масло
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