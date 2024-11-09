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Posted 9 ноября, 06:47

Published 9 ноября, 06:47

Modified 9 ноября, 06:49

Updated 9 ноября, 06:49

Памятник Евгению Пригожину и Дмитрию Уткину

Памятник Евгению Пригожину открыли в Новосибирске

9 ноября 2024, 06:47
Фото: Олег Викторович / vk.com. Памятник Евгению Пригожину и Дмитрию Уткину
В Новосибирске открыли памятник в полный рост главе ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину и его «правой руке» Дмитрию Уткину.

В субботу 9 ноября на Гусинобродском кладбище в Новосибирске прошло торжественное открытие мемориального комплекса в честь бойцов ЧВК «Вагнер». На церемонии был открыт памятник в полный рост создателю компании Евгению Пригожину и командиру группы Дмитрию Уткину. В мероприятии приняли участие несколько сотен человек, среди которых были военные и ветераны, пришедшие отдать дань памяти погибшим.

Мемориал включает скульптуры Пригожина и Уткина в полный рост. На мемориальной плите выгравированы слова «Первому. Девятому», под которыми расположены жетоны с индивидуальными номерами — М-3308 для Пригожина и М-0209 для Уткина.

Фото с мероприятияФото с мероприятия
Фото с мероприятияФото с мероприятия
Фото с мероприятияФото с мероприятия
Фото с мероприятияФото с мероприятия
Фото с мероприятия. Фото: Олег Викторович / vk.com

Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин погибли 23 августа 2023 года в результате крушения бизнес-джета Embraer Legacy 600 в Тверской области. На борту находились также бойцы ЧВК, включая охранников и оператора.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Памятник#Авиакатастрофа#Мемориал#Евгений Пригожин#Дмитрий Уткин
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