Памятник Евгению Пригожину открыли в Новосибирске

В субботу 9 ноября на Гусинобродском кладбище в Новосибирске прошло торжественное открытие мемориального комплекса в честь бойцов ЧВК «Вагнер». На церемонии был открыт памятник в полный рост создателю компании Евгению Пригожину и командиру группы Дмитрию Уткину. В мероприятии приняли участие несколько сотен человек, среди которых были военные и ветераны, пришедшие отдать дань памяти погибшим.