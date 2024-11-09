Памятник Евгению Пригожину открыли в Новосибирске

Posted 9 ноября, 06:47
Published 9 ноября, 06:47
Modified 9 ноября, 06:49
Updated 9 ноября, 06:49
В субботу 9 ноября на Гусинобродском кладбище в Новосибирске прошло торжественное открытие мемориального комплекса в честь бойцов ЧВК «Вагнер». На церемонии был открыт памятник в полный рост создателю компании Евгению Пригожину и командиру группы Дмитрию Уткину. В мероприятии приняли участие несколько сотен человек, среди которых были военные и ветераны, пришедшие отдать дань памяти погибшим.
Мемориал включает скульптуры Пригожина и Уткина в полный рост. На мемориальной плите выгравированы слова «Первому. Девятому», под которыми расположены жетоны с индивидуальными номерами — М-3308 для Пригожина и М-0209 для Уткина.
Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин погибли 23 августа 2023 года в результате крушения бизнес-джета Embraer Legacy 600 в Тверской области. На борту находились также бойцы ЧВК, включая охранников и оператора.