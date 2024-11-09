«Ребенок вылетел из окна»: иномарка перевернулась на крышу в центре Новосибирска

Posted 9 ноября, 01:49
Published 9 ноября, 01:49
Modified 9 ноября, 01:49
Updated 9 ноября, 01:49
Авария произошла поздно вечером в пятницу 8 ноября на пересечении улиц Фрунзе и Ольги Жилиной. Как сообщил читатель Atas.Info, водитель кроссовера Chery Tiggo 4 Pro не заметил островок безопасности, въехал на него, после чего автомобиль подлетел в воздух и упал на крышу.
Очевидцы происшествия рассказывают, что авария выглядела пугающе. Один из прохожих, ставший свидетелем ДТП, сообщил, что при перевороте автомобиля «из него вылетел ребенок». К счастью, все пассажиры, в том числе и ребенок, остались живы.
«Это было страшно. Мы все были в шоке — автомобиль перевернулся мгновенно, и вдруг из машины вылетел ребенок», — рассказал очевидец.
На место происшествия оперативно прибыла бригада скорой помощи. Пострадавшим оказали первую помощь прямо на месте. По словам очевидцев, водитель его пассажиры остались живы.
Причины происшествия выясняются, однако предварительно предполагается, что водитель мог не рассчитать скорость при маневре и не заметил препятствие.