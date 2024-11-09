«Ребенок вылетел из окна»: иномарка перевернулась на крышу в центре Новосибирска

Авария произошла поздно вечером в пятницу 8 ноября на пересечении улиц Фрунзе и Ольги Жилиной. Как сообщил читатель Atas.Info, водитель кроссовера Chery Tiggo 4 Pro не заметил островок безопасности, въехал на него, после чего автомобиль подлетел в воздух и упал на крышу.