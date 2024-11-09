Симптомы опасного вируса Коксаки назвал Минздрав Новосибирской области

Posted 9 ноября, 04:02
Published 9 ноября, 04:02
Modified 9 ноября, 04:02
Updated 9 ноября, 04:02
В Россию «вторгся» вирус Коксаки. Им заражаются дети, а также взрослые. Недавно туристка заболела им в Турции. Она беременная и была вынуждена лечь в местную больницу. Ей удалось справиться с болезнью и сохранить ребенка.
Из симптомов инфекционного заболевания стоит выделить судороги, необычную сонливость, спутанность сознания, сильные боли в груди или животе, а также головную боль, рвоту и сыпь.
При наличии подозрительных симптомов, нужно незамедлительно обратиться к врачу. Можно вызвать медика на дом или же самостоятельно прийти в поликлинику в кабинет неотложной помощи, но через отдельный вход.
Вирус передается воздушно-капельным или контактным путями: через грязную воду, еду или бытовые предметы.