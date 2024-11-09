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Posted 9 ноября, 04:02

Published 9 ноября, 04:02

Modified 9 ноября, 04:02

Updated 9 ноября, 04:02

Вирус имеет разные симптомы

Симптомы опасного вируса Коксаки назвал Минздрав Новосибирской области

9 ноября 2024, 04:02
Фото: Изображение Midjourney. Вирус имеет разные симптомы
Стали известны симптомы опасного вируса Коксаки: их назвал Atas.info Минздрав Новосибирской области.

В Россию «вторгся» вирус Коксаки. Им заражаются дети, а также взрослые. Недавно туристка заболела им в Турции. Она беременная и была вынуждена лечь в местную больницу. Ей удалось справиться с болезнью и сохранить ребенка.

Из симптомов инфекционного заболевания стоит выделить судороги, необычную сонливость, спутанность сознания, сильные боли в груди или животе, а также головную боль, рвоту и сыпь.

При наличии подозрительных симптомов, нужно незамедлительно обратиться к врачу. Можно вызвать медика на дом или же самостоятельно прийти в поликлинику в кабинет неотложной помощи, но через отдельный вход.

Вирус передается воздушно-капельным или контактным путями: через грязную воду, еду или бытовые предметы.

Вирус Коксаки добрался минимум до девяти регионов России
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