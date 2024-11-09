Стало известно, когда в Новосибирске включат новогоднюю иллюминацию

С 10 ноября участок улицы Ленина от площади Ленина до улицы Советской станет зоной, свободной от автомобилей. Администрация города временно закрывает движение машин на этом отрезке до 10 февраля, чтобы создать уютное пространство для прогулок и новогодних мероприятий.