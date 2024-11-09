Стало известно, когда в Новосибирске включат новогоднюю иллюминацию

Posted 9 ноября, 03:32
Published 9 ноября, 03:32
Modified 9 ноября, 03:32
Updated 9 ноября, 03:32
С 10 ноября участок улицы Ленина от площади Ленина до улицы Советской станет зоной, свободной от автомобилей. Администрация города временно закрывает движение машин на этом отрезке до 10 февраля, чтобы создать уютное пространство для прогулок и новогодних мероприятий.
Новогоднюю иллюминацию начнут устанавливать уже с 10 ноября, и монтаж продлится до 30 ноября. Полное праздничное освещение включат 1 декабря — этот день станет началом яркого новогоднего сезона для новосибирцев и гостей города.
Для оформления участка предусмотрены арт-объекты и световые конструкции. Среди них — арка «Входная группа», создающая атмосферу парадного входа на праздничную улицу, световой потолок «Афина», который наполнит пространство мягким светом, а также 50 светодиодных украшений «Ромбик», добавляющих нотки волшебства и динамики. Улицу украсят 20 искусственных елей, 20 монохромных световых шаров и семь «светящихся деревьев», создающих атмосферу зимнего леса.