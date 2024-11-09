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Posted 9 ноября, 11:07

Published 9 ноября, 11:07

Modified 9 ноября, 11:09

Updated 9 ноября, 11:09

Офисные работники

Третья шестидневная рабочая неделя ожидает россиян перед Новым годом

9 ноября 2024, 11:07
Фото: 1MI. Офисные работники

В Новосибирской области ожидается третья шестидневная рабочая неделя

Новосибирцев и остальных россиян в последний день 2024 года ожидает еще одна шестидневная рабочая неделя. Она начнется 23 декабря, а проработают граждане до 28 декабря.

В этом году выходной день с субботы, 28 декабря, переносится на понедельник, 30 декабря. О чем сказано в отдельном постановлении правительства РФ. Так что 28 декабря не будет сокращенным рабочим днем. Это решение позволяет плавно перейти к новогодним праздникам, которые начнутся с 29 декабря и продлятся до 8 января 2025 года. В эти дни россияне смогут отдохнуть 11 дней подряд, включая Рождество Христово, которое отмечается 7 января.

После напряженной шестидневной недели в конце декабря, новосибирцев ждет длительный отдых.

Планируемая короткая рабочая неделя в январе, с 9 по 10 января, станет приятным бонусом после длинных каникул. Так, в 2025 году россияне смогут начать год с хорошим настроением и расслабиться в преддверии следующей трудовой недели.

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#Алина Гурицкая#Общество#Россия#Новый год#Праздники#Рабочая неделя
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