Третья шестидневная рабочая неделя ожидает россиян перед Новым годом

В этом году выходной день с субботы, 28 декабря, переносится на понедельник, 30 декабря. О чем сказано в отдельном постановлении правительства РФ. Так что 28 декабря не будет сокращенным рабочим днем. Это решение позволяет плавно перейти к новогодним праздникам, которые начнутся с 29 декабря и продлятся до 8 января 2025 года. В эти дни россияне смогут отдохнуть 11 дней подряд, включая Рождество Христово, которое отмечается 7 января.