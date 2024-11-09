Третья шестидневная рабочая неделя ожидает россиян перед Новым годом

Posted 9 ноября, 11:07
Published 9 ноября, 11:07
Modified 9 ноября, 11:09
Updated 9 ноября, 11:09
В этом году выходной день с субботы, 28 декабря, переносится на понедельник, 30 декабря. О чем сказано в отдельном постановлении правительства РФ. Так что 28 декабря не будет сокращенным рабочим днем. Это решение позволяет плавно перейти к новогодним праздникам, которые начнутся с 29 декабря и продлятся до 8 января 2025 года. В эти дни россияне смогут отдохнуть 11 дней подряд, включая Рождество Христово, которое отмечается 7 января.
После напряженной шестидневной недели в конце декабря, новосибирцев ждет длительный отдых.
Планируемая короткая рабочая неделя в январе, с 9 по 10 января, станет приятным бонусом после длинных каникул. Так, в 2025 году россияне смогут начать год с хорошим настроением и расслабиться в преддверии следующей трудовой недели.