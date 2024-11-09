Циклон принесет в Новосибирск снег и сильный ветер — когда ждать непогоду

Posted 9 ноября, 15:25
Published 9 ноября, 15:25
Modified 9 ноября, 15:27
Updated 9 ноября, 15:27
Жители Новосибирска получили СМС-рассылку от МЧС. Спасатели предупреждают об ухудшении погоды в воскресенье — сильный ветер и осадки в виде мокрого снега пройдут по городу и области. Дороги покроет гололедица, порывы ветра достигнут 22 м/с, что классифицируется метеослужбами как очень крепкий ветер. При таком ветре тяжело идти, возможно падение деревьев, обрывы линий электропередач, срыв ветхой кровли со зданий.
Жителей Новосибирска призывают внимательно отнестись к сообщению в рассылке. Будьте осторожны на дороге, не подходите близко к слабо закрепленным конструкциям, избегайте парковочных мест под старыми деревьями.
Ранее сильный ветер уже причинил значительный вред инфраструктуре города и региона.