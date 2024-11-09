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Posted 9 ноября, 15:25

Published 9 ноября, 15:25

Modified 9 ноября, 15:27

Updated 9 ноября, 15:27

Сильная метель накроет Новосибирск

Циклон принесет в Новосибирск снег и сильный ветер — когда ждать непогоду

9 ноября 2024, 15:25
Фото: atas.info. Сильная метель накроет Новосибирск

Жителей Новосибирска предупредили о приближении снегопада и ветра до 22м\с

МЧС предупреждает: завтра, 10 ноября, в Новосибирске ожидается мокрый снег, усиление ветра, метель и гололедица.

Жители Новосибирска получили СМС-рассылку от МЧС. Спасатели предупреждают об ухудшении погоды в воскресенье — сильный ветер и осадки в виде мокрого снега пройдут по городу и области. Дороги покроет гололедица, порывы ветра достигнут 22 м/с, что классифицируется метеослужбами как очень крепкий ветер. При таком ветре тяжело идти, возможно падение деревьев, обрывы линий электропередач, срыв ветхой кровли со зданий.

Жителей Новосибирска призывают внимательно отнестись к сообщению в рассылке. Будьте осторожны на дороге, не подходите близко к слабо закрепленным конструкциям, избегайте парковочных мест под старыми деревьями.

Ранее сильный ветер уже причинил значительный вред инфраструктуре города и региона.

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