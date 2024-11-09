Циклон принесет в Новосибирск снег и сильный ветер — когда ждать непогоду

Жители Новосибирска получили СМС-рассылку от МЧС. Спасатели предупреждают об ухудшении погоды в воскресенье — сильный ветер и осадки в виде мокрого снега пройдут по городу и области. Дороги покроет гололедица, порывы ветра достигнут 22 м/с, что классифицируется метеослужбами как очень крепкий ветер. При таком ветре тяжело идти, возможно падение деревьев, обрывы линий электропередач, срыв ветхой кровли со зданий.