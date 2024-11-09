В Новосибирске более чем на сутки задерживается вылет рейса в Астану

В аэропорту Толмачёво произошла задержка рейса авиакомпании Qazaq Air из Новосибирска в Астану более чем на сутки. По расписанию, самолет должен был вылететь в Казахстан в четверг 7 ноября в 22:50, однако теперь вылет перенесли на 23:45 пятницы 8 ноября.