В Новосибирске более чем на сутки задерживается вылет рейса в Астану

Posted 9 ноября, 04:05
Published 9 ноября, 04:05
Modified 9 ноября, 04:07
Updated 9 ноября, 04:07
В аэропорту Толмачёво произошла задержка рейса авиакомпании Qazaq Air из Новосибирска в Астану более чем на сутки. По расписанию, самолет должен был вылететь в Казахстан в четверг 7 ноября в 22:50, однако теперь вылет перенесли на 23:45 пятницы 8 ноября.
Причина столь длительной задержки — сложные погодные условия в Астане. По информации авиакомпании, сильный ветер мешает провести противобледенительную обработку воздушных судов, что делает полёт небезопасным.
Qazaq Air заверяет, что принимает все возможные меры для минимизации неудобств пассажиров, хотя пока неизвестно, сохраняется ли прогноз сильного ветра, способного повлиять на другие рейсы.