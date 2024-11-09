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Posted 9 ноября, 04:05

Published 9 ноября, 04:05

Modified 9 ноября, 04:07

Updated 9 ноября, 04:07

В Новосибирске более чем на сутки задерживается вылет рейса в Астану

В Новосибирске более чем на сутки задерживается вылет рейса в Астану

9 ноября 2024, 04:05
Фото: atas.info.
Сильный ветер в Астане помешал своевременному отправлению самолеиа из Новосибирска, следует из онлайн-табло аэропорта Толмачево.

В аэропорту Толмачёво произошла задержка рейса авиакомпании Qazaq Air из Новосибирска в Астану более чем на сутки. По расписанию, самолет должен был вылететь в Казахстан в четверг 7 ноября в 22:50, однако теперь вылет перенесли на 23:45 пятницы 8 ноября.

Причина столь длительной задержки — сложные погодные условия в Астане. По информации авиакомпании, сильный ветер мешает провести противобледенительную обработку воздушных судов, что делает полёт небезопасным.

Qazaq Air заверяет, что принимает все возможные меры для минимизации неудобств пассажиров, хотя пока неизвестно, сохраняется ли прогноз сильного ветра, способного повлиять на другие рейсы.

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#Алина Гурицкая#Транспорт#Новосибирск#Аэропорт Толмачево#Прогноз погоды#Qazaq Air#Задержка вылета#Астана
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