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Posted 9 ноября, 05:04

Published 9 ноября, 05:04

Modified 9 ноября, 05:06

Updated 9 ноября, 05:06

В Новосибирской области за первую неделю ноября погибли пять человек

В Новосибирской области за первую неделю ноября погибли пять человек

9 ноября 2024, 05:04
Фото: 1MI.
С начала ноября в Новосибирской области произошло 86 пожаров, из них 29 — в жилых домах, сообщили в региональном управлении МЧС. За первую неделю месяца огонь унес жизни пяти человек, еще один человек получил травмы.

По информации спасателей, наибольшее количество пожаров произошло из-за неосторожного обращения с огнем — таких случаев зафиксировано 40. Нарушения правил эксплуатации электрооборудования привели к 26 возгораниям, а из-за неправильного использования печей вспыхнули 16 пожаров.

Представители МЧС настоятельно призывают жителей области соблюдать правила пожарной безопасности. Спасатели напоминают не зажигать огонь в помещении, не перегружать электросети и избегать сушки вещей на обогревателях и печах. Среди других рекомендаций — отключать электроприборы на ночь, а также приобрести домой огнетушитель и пожарный извещатель.

Региональные спасатели также предупреждают о риске пожаров при оставлении детей без присмотра и советуют быть особенно внимательными в осенне-зимний сезон, когда возрастает нагрузка на отопительные и электрические приборы.

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#Алина Гурицкая#Происшествия#Новосибирская область#Спасатели#МЧС#Погибшие#Пожары
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