В Новосибирской области за первую неделю ноября погибли пять человек

Posted 9 ноября, 05:04
Published 9 ноября, 05:04
Modified 9 ноября, 05:06
Updated 9 ноября, 05:06
По информации спасателей, наибольшее количество пожаров произошло из-за неосторожного обращения с огнем — таких случаев зафиксировано 40. Нарушения правил эксплуатации электрооборудования привели к 26 возгораниям, а из-за неправильного использования печей вспыхнули 16 пожаров.
Представители МЧС настоятельно призывают жителей области соблюдать правила пожарной безопасности. Спасатели напоминают не зажигать огонь в помещении, не перегружать электросети и избегать сушки вещей на обогревателях и печах. Среди других рекомендаций — отключать электроприборы на ночь, а также приобрести домой огнетушитель и пожарный извещатель.
Региональные спасатели также предупреждают о риске пожаров при оставлении детей без присмотра и советуют быть особенно внимательными в осенне-зимний сезон, когда возрастает нагрузка на отопительные и электрические приборы.