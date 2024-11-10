atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 10 ноября, 11:13

Published 10 ноября, 11:13

Modified 10 ноября, 11:15

Updated 10 ноября, 11:15

Весной в центре Новосибирска появился стихийный монумент в память о погибших в «Крокус Сити Холле»

Блогерши пообещали устроить теракт в «Крокусе» — там погиб новосибирец

10 ноября 2024, 11:13
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Весной в центре Новосибирска появился стихийный монумент в память о погибших в «Крокус Сити Холле»
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Две девушки записали видеообращение на фоне здания «Крокус Сити Холла», где весной уже был совершен страшный террористический акт.

Девушки приехали в подмосковный Красногорск из Владимировской области. Встав перед зданием, где в марте 2024 года от рук террористов погибли почти 150 человек, они записали видеообращение, где заявили, что будут «устраивать теракт. Классно, мило». Запись разместили в своем телеграм-канале.

Сейчас полиция проводит проверку на наличие в действиях блогерш состав преступления.

Одним из погибших в зрительном зале весной стал житель Новосибирска Григорий Будько. На его погребение сестра потратила более полумиллиона рублей.

Обвиняемый в теракте в «Крокусе» из Новосибирска устроил скандал в СИЗО
Узнать подробнее
Читайте также:
Имя куратора назвал новосибирский террорист из «Крокуса»Из-за долгов новосибирец призывал к терроризму от имени другаВ Новосибирске азербайджанца осудили на 15 лет за оправдание терроризма
#Новосибирск#Москва#Теракт#Телеграм#Угроза#Теракт в «Крокус Сити Холле»#Блогеры
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика