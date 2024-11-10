Блогерши пообещали устроить теракт в «Крокусе» — там погиб новосибирец

Posted 10 ноября, 11:13
Published 10 ноября, 11:13
Modified 10 ноября, 11:15
Updated 10 ноября, 11:15
Девушки приехали в подмосковный Красногорск из Владимировской области. Встав перед зданием, где в марте 2024 года от рук террористов погибли почти 150 человек, они записали видеообращение, где заявили, что будут «устраивать теракт. Классно, мило». Запись разместили в своем телеграм-канале.
Сейчас полиция проводит проверку на наличие в действиях блогерш состав преступления.
Одним из погибших в зрительном зале весной стал житель Новосибирска Григорий Будько. На его погребение сестра потратила более полумиллиона рублей.