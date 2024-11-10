Десятки жителей Новосибирска застряли и не могут улететь на Пхукет — в чем причина

Posted 10 ноября, 08:27
Published 10 ноября, 08:27
Modified 10 ноября, 08:29
Updated 10 ноября, 08:29
Обслуживание самолета, запланированное 4 утра, началось только сейчас. Новосибирцы не могут покинуть аэропорт уже около 7 часов.
Сначала посадку перенесли с 5.00 на 9.00. Позже пассажиров дважды проинформировали о задержке: сначала до 11.00, потом до 13.00. Авиакомпания предоставила небольшую компенсацию в виде горячего питания, но выданные порции оказались крайне скудными.
Один из пассажиров поделился, что по информации от сотрудников аэропорта, задержка может быть связана с закрытием воздушного пространства над Китаем. В социальных сетях люди восхищаются стойкостью сибиряков, которые готовы терпеливо ждать своей очереди отправиться в долгожданный отпуск.