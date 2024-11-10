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Posted 10 ноября, 08:27

Published 10 ноября, 08:27

Modified 10 ноября, 08:29

Updated 10 ноября, 08:29

На 7 часов задерживается рейс «Новосибирск-Пхукет» в Толмачево

Десятки жителей Новосибирска застряли и не могут улететь на Пхукет — в чем причина

10 ноября 2024, 08:27
Фото: atas.info. На 7 часов задерживается рейс «Новосибирск-Пхукет» в Толмачево

На 7 часов задерживается рейс «Новосибирск-Пхукет» в Толмачево

Уже около 7 часов новосибирцы ожидают вылета в аэропорту Толмачево. По словам сотрудников аэропорта, задержка может быть связана с закрытием воздушного пространства над Китаем.

Обслуживание самолета, запланированное 4 утра, началось только сейчас. Новосибирцы не могут покинуть аэропорт уже около 7 часов.

Сначала посадку перенесли с 5.00 на 9.00. Позже пассажиров дважды проинформировали о задержке: сначала до 11.00, потом до 13.00. Авиакомпания предоставила небольшую компенсацию в виде горячего питания, но выданные порции оказались крайне скудными.

Один из пассажиров поделился, что по информации от сотрудников аэропорта, задержка может быть связана с закрытием воздушного пространства над Китаем. В социальных сетях люди восхищаются стойкостью сибиряков, которые готовы терпеливо ждать своей очереди отправиться в долгожданный отпуск.

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#София Самарина#Общество#Транспорт#Происшествия
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