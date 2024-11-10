Десятки жителей Новосибирска застряли и не могут улететь на Пхукет — в чем причина

Один из пассажиров поделился, что по информации от сотрудников аэропорта, задержка может быть связана с закрытием воздушного пространства над Китаем. В социальных сетях люди восхищаются стойкостью сибиряков, которые готовы терпеливо ждать своей очереди отправиться в долгожданный отпуск.