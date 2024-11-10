Эти вопросы поставили в тупик знатоков «Что? Где? Когда?». А вы сможете ответить?

Posted 10 ноября, 07:13
Published 10 ноября, 07:13
Modified 10 ноября, 07:13
Updated 10 ноября, 07:13
«Что? Где? Когда?» — это не просто игра, а настоящая проверка интеллекта и интуиции, где не всегда даже лучшие умы находят ответ. Вас ждут три вопроса, над которыми ломали голову знатоки клуба. Проверим, насколько хороша ваша интуиция и логика? Вдруг вы найдете решение быстрее, чем участники легендарной игры!
Перед вами вопросы, которые не смогли покорить даже лучших знатоков. Удастся ли вам найти верные ответы?
Вам точно по зубам будет наш тест на интеллект. Узнай, сможешь ли ты справиться с задачками, которые решил даже ребенок.