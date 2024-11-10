Эти вопросы поставили в тупик знатоков «Что? Где? Когда?». А вы сможете ответить?

«Что? Где? Когда?» — это не просто игра, а настоящая проверка интеллекта и интуиции, где не всегда даже лучшие умы находят ответ. Вас ждут три вопроса, над которыми ломали голову знатоки клуба. Проверим, насколько хороша ваша интуиция и логика? Вдруг вы найдете решение быстрее, чем участники легендарной игры!