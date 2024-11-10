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Posted 10 ноября, 07:13

Published 10 ноября, 07:13

Modified 10 ноября, 07:13

Updated 10 ноября, 07:13

Игроки ЧГК

Эти вопросы поставили в тупик знатоков «Что? Где? Когда?». А вы сможете ответить?

10 ноября 2024, 07:13
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Игроки ЧГК
Думали, что вопросы «Что? Где? Когда?» вам по зубам? А вот и проверка! Эти загадки оказались слишком сложны для знатоков — попробуйте дать им фору и узнать, насколько вы близки к статусу знатока.

«Что? Где? Когда?» — это не просто игра, а настоящая проверка интеллекта и интуиции, где не всегда даже лучшие умы находят ответ. Вас ждут три вопроса, над которыми ломали голову знатоки клуба. Проверим, насколько хороша ваша интуиция и логика? Вдруг вы найдете решение быстрее, чем участники легендарной игры!

Ответьте на вопросы, на которые знатоки ЧГК не смогли найти ответ
Тест
Фото: Кадр эфира

Перед вами вопросы, которые не смогли покорить даже лучших знатоков. Удастся ли вам найти верные ответы?

Вам точно по зубам будет наш тест на интеллект. Узнай, сможешь ли ты справиться с задачками, которые решил даже ребенок.

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#Алина Гурицкая#Образование#Тесты#Россия#Что? Где? Когда?#Загадки#Интеллектуальные игры#Интеллект
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