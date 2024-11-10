Массовое ДТП произошло на Красном проспекте в Новосибирске

Posted 10 ноября, 07:05
Published 10 ноября, 07:05
Modified 10 ноября, 07:07
Updated 10 ноября, 07:07
На Красном проспекте в направлении площади Калинина днем в воскресенье, 10 ноября, образовалась большая пробка из-за аварии, в которой пострадали четыре автомобиля. На видео, снятой камерой регистрации, видно, как автомобиль Субару на большой скорости влетает в стоящие перед светофором машины.
На дорогах во многих местах образовалась наледь, однако комментаторы в соцсетях не могут прийти к единому мнению, что стало причиной аварии: скользкая дорога или действия водителя, который не пытался тормозить.
По прогнозам синоптиков, сегодня в Новосибирске весь день будет идти мокрый снег на фоне сильного ветра, ожидается усиление гололедных явлений.