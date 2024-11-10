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Posted 10 ноября, 07:05

Published 10 ноября, 07:05

Modified 10 ноября, 07:07

Updated 10 ноября, 07:07

Из-за аварии движение по центральной городской магистрали было затруднено

Массовое ДТП произошло на Красном проспекте в Новосибирске

10 ноября 2024, 07:05
Фото: 1MI. Из-за аварии движение по центральной городской магистрали было затруднено
На скользкой дороге столкнулись четыре автомобиля, сообщают очевидцы.

На Красном проспекте в направлении площади Калинина днем в воскресенье, 10 ноября, образовалась большая пробка из-за аварии, в которой пострадали четыре автомобиля. На видео, снятой камерой регистрации, видно, как автомобиль Субару на большой скорости влетает в стоящие перед светофором машины.

Видео: АСТ-54.

На дорогах во многих местах образовалась наледь, однако комментаторы в соцсетях не могут прийти к единому мнению, что стало причиной аварии: скользкая дорога или действия водителя, который не пытался тормозить.

По прогнозам синоптиков, сегодня в Новосибирске весь день будет идти мокрый снег на фоне сильного ветра, ожидается усиление гололедных явлений.

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