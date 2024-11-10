Массовое ДТП произошло на Красном проспекте в Новосибирске

На Красном проспекте в направлении площади Калинина днем в воскресенье, 10 ноября, образовалась большая пробка из-за аварии, в которой пострадали четыре автомобиля. На видео, снятой камерой регистрации, видно, как автомобиль Субару на большой скорости влетает в стоящие перед светофором машины.