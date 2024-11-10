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Posted 10 ноября, 04:27

Published 10 ноября, 04:27

Modified 10 ноября, 04:53

Updated 10 ноября, 04:53

Света в крупном микрорайоне не будет почти весь день

Микрорайон «Весенний» в Новосибирске остался без электричества — что произошло

10 ноября 2024, 04:27
Фото: 1MI. Света в крупном микрорайоне не будет почти весь день

Микрорайон «Весенний» в Новосибирске остался без электричества из-за аварии

По словам местных жителей, аварийное отключение связано со строительными работами.

В десятках домов микрорайона «Весенний» нет электричества, отключение произошло около 10:30 в воскресенье, 10 ноября. Как рассказали жители микрорайона, во время проведения земляных работ около строящегося 17-этажного дома по адресу улица Заречная, 2, экскаватор повредил магистральный кабель.

По данным муниципальной аварийной службы 051, на место уже выехала бригада энергетиков, планируемое время восстановления энергоснабдения — 16:00.

Согласно карте аварийных отключений, которую публикует муниципальный портал, по аналогичной причине обесточены дома в Центральном районе, на улицах Достоевского, Селезнева и Ипподромской.

Шторм, обрушившийся на регион 7 октября, оставил без электричества 11 районов Новосиирской области.

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#Новосибирск#Авария#Отключение#Жилье#Электричество
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