Микрорайон «Весенний» в Новосибирске остался без электричества — что произошло

В десятках домов микрорайона «Весенний» нет электричества, отключение произошло около 10:30 в воскресенье, 10 ноября. Как рассказали жители микрорайона, во время проведения земляных работ около строящегося 17-этажного дома по адресу улица Заречная, 2, экскаватор повредил магистральный кабель.