Микрорайон «Весенний» в Новосибирске остался без электричества — что произошло

Posted 10 ноября, 04:27
Published 10 ноября, 04:27
Modified 10 ноября, 04:53
Updated 10 ноября, 04:53
В десятках домов микрорайона «Весенний» нет электричества, отключение произошло около 10:30 в воскресенье, 10 ноября. Как рассказали жители микрорайона, во время проведения земляных работ около строящегося 17-этажного дома по адресу улица Заречная, 2, экскаватор повредил магистральный кабель.
По данным муниципальной аварийной службы 051, на место уже выехала бригада энергетиков, планируемое время восстановления энергоснабдения — 16:00.
Согласно карте аварийных отключений, которую публикует муниципальный портал, по аналогичной причине обесточены дома в Центральном районе, на улицах Достоевского, Селезнева и Ипподромской.
Шторм, обрушившийся на регион 7 октября, оставил без электричества 11 районов Новосиирской области.