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Posted 10 ноября, 08:17

Published 10 ноября, 08:17

Modified 10 ноября, 08:19

Updated 10 ноября, 08:19

В Новосибирске овчарки спасли брошенных котят

Милота дня: в Новосибирске овчарки спасли брошенных котят

10 ноября 2024, 08:17
Фото: atas.info. В Новосибирске овчарки спасли брошенных котят

В Новосибирске овчарки спасли брошенных котят

Немецкие овчарки Киара и Рагнар привели своих хозяек к пакету в лесу, из которого раздавались писк и мяуканье. Историей спасения новорожденных котят, которые оказались брошенными на произвол судьбы, поделились неравнодушные жительницы Новосибирска.

Юлия и Татьяна отправились на прогулку со своими собаками в Первомайский район. Овчарок Рагнара и Каиру спустили с поводков. Но вместо того, чтобы бегать и играться, собаки замерли у дерева, и начали что-то обнюхивать. Призывы хозяек они игнорировали, поэтому девушки пошли проверить, что так заинтересовало их питомцев. Находка их удивила.

Под деревом лежали новорожденные котята. Их завернули в целлофановый пакет, как ненужный мусор. Юлия и Татьяна не оставили прозябающих котят, обреченных на гибель, и забрали их с собой. После осмотра ветеринара, оказалось, что котята здоровы. Девушки пристроили котят, нашили женщину, которая согласилось выкармливать малышей.

Хозяйки овчарок рассказали журналистам «Доктор Питер», что пообещали быть на связи с женщиной и в дальнейшем найти малышам новый дом.

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