Милота дня: в Новосибирске овчарки спасли брошенных котят

Юлия и Татьяна отправились на прогулку со своими собаками в Первомайский район. Овчарок Рагнара и Каиру спустили с поводков. Но вместо того, чтобы бегать и играться, собаки замерли у дерева, и начали что-то обнюхивать. Призывы хозяек они игнорировали, поэтому девушки пошли проверить, что так заинтересовало их питомцев. Находка их удивила.