Милота дня: в Новосибирске овчарки спасли брошенных котят

Posted 10 ноября, 08:17
Published 10 ноября, 08:17
Modified 10 ноября, 08:19
Updated 10 ноября, 08:19
Юлия и Татьяна отправились на прогулку со своими собаками в Первомайский район. Овчарок Рагнара и Каиру спустили с поводков. Но вместо того, чтобы бегать и играться, собаки замерли у дерева, и начали что-то обнюхивать. Призывы хозяек они игнорировали, поэтому девушки пошли проверить, что так заинтересовало их питомцев. Находка их удивила.
Под деревом лежали новорожденные котята. Их завернули в целлофановый пакет, как ненужный мусор. Юлия и Татьяна не оставили прозябающих котят, обреченных на гибель, и забрали их с собой. После осмотра ветеринара, оказалось, что котята здоровы. Девушки пристроили котят, нашили женщину, которая согласилось выкармливать малышей.
Хозяйки овчарок рассказали журналистам «Доктор Питер», что пообещали быть на связи с женщиной и в дальнейшем найти малышам новый дом.