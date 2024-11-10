Названы вакансии с зарплатой свыше 100 тысяч — куда бежать

Posted 10 ноября, 10:31
Published 10 ноября, 10:31
Modified 10 ноября, 10:33
Updated 10 ноября, 10:33
Специалисты Авито Работы проанализировали ситуацию на рынке труда за третий квартал текущего года. Сообщается, что по сравнению с прошлым годом, количество вакансий в автосалонах и автосервисах, включая новосибирские, увеличилось почти на 30%. Работодатели готовы предложить более высокие зарплаты на 12%. Разбираемся, какие профессии заняли лидирующие места по востребованности.
На первом месте по возросшему числу вакансий (76%) оказалась позиция автоэлектрика. В среднем соискателям предлагают порядка 114 319 рублей в месяц.
Следующими по востребованности оказались автомеханики. На эту позицию предлагают в среднем 113 419 руб/мес.
Автослесари также оказались в тройке лидеров. Число вакансий для этой специальности выросло на 38%, а средняя зарплата за полный рабочий день составила 98 371 руб/мес.
Кроме того, увеличилась предлагаемая заработная плата за услуги авторазборщика — на 63%. На услуги кузовщиков плата увеличилась почти в половину.
Аналитики, комментируя ситуацию, отмечают сезонность работ. Важно помнить, что сфера обслуживания автомобилей всегда была конкурента по размеру заработной платы, а сейчас спрос подогревается сезонными факторами.