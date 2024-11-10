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Posted 10 ноября, 10:31

Published 10 ноября, 10:31

Modified 10 ноября, 10:33

Updated 10 ноября, 10:33

Автосервисы предлагают зарплаты свыше 100 тысяч на свои вакансии

Названы вакансии с зарплатой свыше 100 тысяч — куда бежать

10 ноября 2024, 10:31
Фото: atas.info. Автосервисы предлагают зарплаты свыше 100 тысяч на свои вакансии

Жителям Новосибирска предлагают зарплаты свыше 100 тысяч на свои вакансии

Аналитики отметили возросший спрос на специалистов по обслуживанию автомобилей. Предлагаемые зарплаты в среднем превысили 100 тысяч рублей в месяц.

Специалисты Авито Работы проанализировали ситуацию на рынке труда за третий квартал текущего года. Сообщается, что по сравнению с прошлым годом, количество вакансий в автосалонах и автосервисах, включая новосибирские, увеличилось почти на 30%. Работодатели готовы предложить более высокие зарплаты на 12%. Разбираемся, какие профессии заняли лидирующие места по востребованности.

На первом месте по возросшему числу вакансий (76%) оказалась позиция автоэлектрика. В среднем соискателям предлагают порядка 114 319 рублей в месяц.

Следующими по востребованности оказались автомеханики. На эту позицию предлагают в среднем 113 419 руб/мес.

Автослесари также оказались в тройке лидеров. Число вакансий для этой специальности выросло на 38%, а средняя зарплата за полный рабочий день составила 98 371 руб/мес.

Кроме того, увеличилась предлагаемая заработная плата за услуги авторазборщика — на 63%. На услуги кузовщиков плата увеличилась почти в половину.

Аналитики, комментируя ситуацию, отмечают сезонность работ. Важно помнить, что сфера обслуживания автомобилей всегда была конкурента по размеру заработной платы, а сейчас спрос подогревается сезонными факторами.

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