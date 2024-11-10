Названы вакансии с зарплатой свыше 100 тысяч — куда бежать

Специалисты Авито Работы проанализировали ситуацию на рынке труда за третий квартал текущего года. Сообщается, что по сравнению с прошлым годом, количество вакансий в автосалонах и автосервисах, включая новосибирские, увеличилось почти на 30%. Работодатели готовы предложить более высокие зарплаты на 12%. Разбираемся, какие профессии заняли лидирующие места по востребованности.