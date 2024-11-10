atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 10 ноября, 06:37

Published 10 ноября, 06:37

Modified 10 ноября, 06:39

Updated 10 ноября, 06:39

Так выглядит кабель, который оспечивал электричеством микрорайон «Весенний»

Новосибирцы показали причину отсутствия света в микрорайоне «Весенний»

10 ноября 2024, 06:37
Фото: Марина Блус. Так выглядит кабель, который оспечивал электричеством микрорайон «Весенний»
Поврежденный кабель находился почти на поверхности земли, сообщили жители соседнего дома.

Электрический кабель, поврежденный экскаватором, был проложен под землей с нарушением технологических требований, считают жители микрорайона «Весенний». На фотографии, которую сделала одна из местных жительниц, видно, что кабель был закопан на очень маленькой глубине вместо положенных по нормативам полутора метров.

Повреждение произошло около строящегося ЖК «Флагман-Холл» по адрксу улица Заречная, 2. Застройщиком здания выступает СЗ ООО «Строительные решения», подконтрольное «Первому строительному фонду», который принадлежит одному из самых богатых строителей Новосибирской области, депутату регионального Заксобрания Майису Мамедову.

Микрорайон «Весенний» оказался обесточен утром в воскресенье, 10 ноября. Предполагаемое время завершения ремонтных работ — 16:00.

Новосибирцы возмущены планами продления улицы Кирова через Инюшенский бор
Узнать подробнее
Читайте также:
В грозу из-за аварии без электричества остался новосибирский АкадемгородокЭлектричество на 190 миллионов украли «черные» майнеры в НовосибирскеНовосибирцам-транжирам в 2 раза увеличат тариф на электричество
#Новосибирск#Авария#Отключение#Электричество#Микрорайон Весенний
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика