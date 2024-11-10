Новосибирцы показали причину отсутствия света в микрорайоне «Весенний»

Электрический кабель, поврежденный экскаватором, был проложен под землей с нарушением технологических требований, считают жители микрорайона «Весенний». На фотографии, которую сделала одна из местных жительниц, видно, что кабель был закопан на очень маленькой глубине вместо положенных по нормативам полутора метров.