Новосибирцы показали причину отсутствия света в микрорайоне «Весенний»

Posted 10 ноября, 06:37
Published 10 ноября, 06:37
Modified 10 ноября, 06:39
Updated 10 ноября, 06:39
Электрический кабель, поврежденный экскаватором, был проложен под землей с нарушением технологических требований, считают жители микрорайона «Весенний». На фотографии, которую сделала одна из местных жительниц, видно, что кабель был закопан на очень маленькой глубине вместо положенных по нормативам полутора метров.
Повреждение произошло около строящегося ЖК «Флагман-Холл» по адрксу улица Заречная, 2. Застройщиком здания выступает СЗ ООО «Строительные решения», подконтрольное «Первому строительному фонду», который принадлежит одному из самых богатых строителей Новосибирской области, депутату регионального Заксобрания Майису Мамедову.
Микрорайон «Весенний» оказался обесточен утром в воскресенье, 10 ноября. Предполагаемое время завершения ремонтных работ — 16:00.