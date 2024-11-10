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Posted 10 ноября, 11:13

Published 10 ноября, 11:13

Modified 10 ноября, 11:15

Updated 10 ноября, 11:15

Значительная часть тиража уже зарезервирована любителями истории

Путеводитель по архитектуре конструктивизма издали в Новосибирске

10 ноября 2024, 11:13
Фото: atas.info. Значительная часть тиража уже зарезервирована любителями истории
Объемная брошюра знакомит с основными авангардными строениями 20-30-х годов прошлого века, которые расположены в центре города.

Команда проекта «Ново-Сибирск. Конструктивизм!» представила второе издание путеводителя «Линия авангарда», в котром рассказано о наиболее интересных постройках в стиле конструктивизм. 152-страничный путеводитель, помимо фото и исторических справок содержит карты, чтобы каждый заинтересованный человек смог самостоятельно проложить маршрут по достопримечательностям.

По сравнению с первым изданием, во втором добавлено больше информации, с технической точки оно сделано более прочным и долговечным.

Деньги на печать собирали на одной из платформ для краудфандинга, но в итоге срок выхода брошюр из типографии растянулся почти на год.

По словам куратора проекта Карины Ляниковой, столь долгое ожидание связано с организационными трудностями. Книга уже поступила в свободную продажу, в ближайшие дни свои экземпляры начнут получать новосибирцы и жители других городов, сделавшие пожертвования.

Общий тираж второй версии путеводителя составляет 1500 экземпляров.

Ранее мы рассказывали о том, как снесли одно из известных строений в стиле конструктивизм, здание ДК Клары Цеткин, которое входило в состав соцгорода завода «Сибкомбайн».

Девушка и конструктивизм: новый смысл для памятника авангарда в Новосибирске
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#Новосибирск#История#Архитектура#Конструктивизм#Путеводитель
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