Путеводитель по архитектуре конструктивизма издали в Новосибирске

Posted 10 ноября, 11:13
Published 10 ноября, 11:13
Modified 10 ноября, 11:15
Updated 10 ноября, 11:15
Команда проекта «Ново-Сибирск. Конструктивизм!» представила второе издание путеводителя «Линия авангарда», в котром рассказано о наиболее интересных постройках в стиле конструктивизм. 152-страничный путеводитель, помимо фото и исторических справок содержит карты, чтобы каждый заинтересованный человек смог самостоятельно проложить маршрут по достопримечательностям.
По сравнению с первым изданием, во втором добавлено больше информации, с технической точки оно сделано более прочным и долговечным.
Деньги на печать собирали на одной из платформ для краудфандинга, но в итоге срок выхода брошюр из типографии растянулся почти на год.
По словам куратора проекта Карины Ляниковой, столь долгое ожидание связано с организационными трудностями. Книга уже поступила в свободную продажу, в ближайшие дни свои экземпляры начнут получать новосибирцы и жители других городов, сделавшие пожертвования.
Общий тираж второй версии путеводителя составляет 1500 экземпляров.
Ранее мы рассказывали о том, как снесли одно из известных строений в стиле конструктивизм, здание ДК Клары Цеткин, которое входило в состав соцгорода завода «Сибкомбайн».