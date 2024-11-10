Улицу Ленина в Новосибирске перекрыли на два месяца

На улице Ленина начались работы по установке праздничных арок, гирлянд и других декоративных элементов, которые станут частью зимнего убранства города. Ограничения на движение транспорта на участке от площади Ленина до улицы Советской введены в рамках подготовки к новогодним праздникам. Теперь новосибирцы и гости города смогут свободно гулять по улице, на которой вскоре появятся украшения.