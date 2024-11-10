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Posted 10 ноября, 02:37

Published 10 ноября, 02:37

Modified 10 ноября, 02:39

Updated 10 ноября, 02:39

Улица Ленина в Новосибирске

Улицу Ленина в Новосибирске перекрыли на два месяца

10 ноября 2024, 02:37
Фото: Дмитрий Тростников. atas.info. Улица Ленина в Новосибирске
С 10 ноября улица Ленина в центре Новосибирска полностью стала пешеходной. Ограничения продлятся до 10 февраля.

Ранее мэр Новосибирска Максим Кудрявцев пояснил, что пешеходизация улицы может положительно сказаться на развитие туризма в Новосибирске.

На улице Ленина начались работы по установке праздничных арок, гирлянд и других декоративных элементов, которые станут частью зимнего убранства города. Ограничения на движение транспорта на участке от площади Ленина до улицы Советской введены в рамках подготовки к новогодним праздникам. Теперь новосибирцы и гости города смогут свободно гулять по улице, на которой вскоре появятся украшения.

Другие новогодние локации разместятся в Первомайском и Театральном скверах, а также на Красном проспекте. На улице появятся светящиеся инсталляции и новогодние украшения, создающие уютную атмосферу для прогулок и зимних развлечений.

Впервые движение автомобилей по улице Ленина запретили в 2020 году, с тех пор это стало традицией. Улицу стали перекрывать не только на Новый год, а также на празднование Дня города, для проведения различных фестивалей. Последний год специалисты стали всерьез обсуждать пешеходизацию улицы Ленина. Бывшая вице-мэр Анна Терешкова после ухода с поста сообщила, что эксперты уже разрабатывают соответствующий проект, однако позже оказались что слова экс-чиновницы исказили, а на пешеходизацию у мэрии нет денег.

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#Алина Гурицкая#Транспорт#Новосибирск#Новый год#Ограничения#Улица Ленина#Проезд
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