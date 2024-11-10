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Posted 10 ноября, 03:28

Published 10 ноября, 03:28

Modified 10 ноября, 03:53

Updated 10 ноября, 03:53

«СТС-Плюс» выиигрывала многие государственные и муниципальные тендеры

В Новосибирске банкротят одного из крупных дорожных подрядчиков

10 ноября 2024, 03:28
Фото: Артем Шершнев. atas.info. «СТС-Плюс» выиигрывала многие государственные и муниципальные тендеры
Налоговая инспекция сообщила, что намерена подать соответствующий иск в отношении компании «СТС-Плюс».

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Новосибирской области намерена обратиться в региональный арбитражный суд с иском о признании банкротом ООО «СТС-Плюс». В 2022 году компания входила в топ-5 крупнейших подрядчиков, выполнявших работу по строительству и ремонту дорог в области.

Скандал вокруг «СТС-Плюс» разразился осенью 2022, когда строители сорвали реконструкцию автомобильной эстакады над улицей Ипподромская. Предполагалось, что работы будут завершены в следующем году, но это не произошло.

МКУ «Гормост» через суд потребовало от подрядчика выплаты 79,7 млн рублей, это сумма аванса по муниципальному контракту, плюс штраф и неустойка. Решение по этому иску еще не принято.

Общая сумма рассматриваемых исков в арбитраже, в которых «СТС-Плюс» выступает в качестве ответчика, составляет 117,1 млн рублей.

ООО «СТС-Плюс» было создано в 2016 году, на текущий момент компания полностью принадлежит ее генеральному директору Исмаилзаде Анару Эльданизу Оглы. По итогам 2023 года компания отчиталась о чистой прибыли в размере 267 тысяч рублей.

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#Новосибирск#Дороги#Ремонт#Банкротство#Арбитражный суд
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