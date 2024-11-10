В Новосибирске банкротят одного из крупных дорожных подрядчиков

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Новосибирской области намерена обратиться в региональный арбитражный суд с иском о признании банкротом ООО «СТС-Плюс». В 2022 году компания входила в топ-5 крупнейших подрядчиков, выполнявших работу по строительству и ремонту дорог в области.