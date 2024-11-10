В Новосибирске без отопления остались жители улицы Богаткова

В десяти домах в Октябрьском районе с 10 утра воскресенья, 10 ноября, отсутствует отопление, горячей воды нет в 24 домах в районе улицы Бориса Богаткова. Причина отключения — авария на трубопроводе от ЦТП на улице Гаранина, 21.