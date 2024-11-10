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Posted 10 ноября, 04:53

Published 10 ноября, 04:53

Modified 10 ноября, 04:55

Updated 10 ноября, 04:55

Устранить аварию обещают ближе к ночи

В Новосибирске без отопления остались жители улицы Богаткова

10 ноября 2024, 04:53
Фото: 1MI. Устранить аварию обещают ближе к ночи
Горячее водоснабжение отключено из-за аварии, следует из информации муниципального портала.

В десяти домах в Октябрьском районе с 10 утра воскресенья, 10 ноября, отсутствует отопление, горячей воды нет в 24 домах в районе улицы Бориса Богаткова. Причина отключения — авария на трубопроводе от ЦТП на улице Гаранина, 21.

Предполагаемое время устранения неисправности — 22:00, сообщили в «Новосибирской теплосетевой компании».

Осенью 2024 года заметно возросло количество дефектов на теплотрассах, во многих местах до сих пор не завершены ремонтные работы.

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#Новосибирск#Авария#Отопление#Отключение#Горячая вода
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