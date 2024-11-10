В Новосибирске ищут дворника на зарплату почти 90 тысяч рублей

Posted 10 ноября, 09:48
Published 10 ноября, 09:48
Modified 10 ноября, 09:50
Updated 10 ноября, 09:50
Крупный торговый комплекс разместил сообщение о вакансии дворника на одном из ресурсов бесплатных объявлений. В задачи сотрудника входит уборка внутренних помещений магазина, график индивидуальный посменный. Опыта подобной работы не требуется.
Соискателю выдвигают следующие условия: обязательное наличие телефона, вежливость, ответственность и пунктуальность. Работодатель обещает, что уборщик торгового зала сможет заработать до 87 тысяч рублей в месяц.
Но это не предел заработка для дворников в Новосибирске. В этом же разделе размещена вакансия уборщика-вахтовика. Работать предстоит сменами в детском лагере в пригороде и следить за чистотой его территории.
Сотрудника обеспечат униформой, проживанием и трехразовым бесплатным питанием. Доход может составить до 150 тысяч рублей.
По данным Новосибирскстата, средняя заработная плата в Новосибирской области осенью 2024 года составила 71,5 тысячу рублей.
О самых высокооплачиваемых вакансия в Новосибирске на начало ноября читайте в нашем специальном материале.