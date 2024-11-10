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Posted 10 ноября, 09:48

Published 10 ноября, 09:48

Modified 10 ноября, 09:50

Updated 10 ноября, 09:50

Дворник может зарабатывать значительно больше, чем средняя зарплата по региону

В Новосибирске ищут дворника на зарплату почти 90 тысяч рублей

10 ноября 2024, 09:48
Фото: Изображение Midjourney. Дворник может зарабатывать значительно больше, чем средняя зарплата по региону
Специальных навыков не требуется, говорится в объявлении о вакансии.

Крупный торговый комплекс разместил сообщение о вакансии дворника на одном из ресурсов бесплатных объявлений. В задачи сотрудника входит уборка внутренних помещений магазина, график индивидуальный посменный. Опыта подобной работы не требуется.

Соискателю выдвигают следующие условия: обязательное наличие телефона, вежливость, ответственность и пунктуальность. Работодатель обещает, что уборщик торгового зала сможет заработать до 87 тысяч рублей в месяц.

Большинство вакансий дворника предполагают зарплату в размере 20-30 тысяч.Большинство вакансий дворника предполагают зарплату в размере 20-30 тысяч.
Большинство вакансий дворника предполагают зарплату в размере 20-30 тысяч.. Фото: avito.ru

Но это не предел заработка для дворников в Новосибирске. В этом же разделе размещена вакансия уборщика-вахтовика. Работать предстоит сменами в детском лагере в пригороде и следить за чистотой его территории.

Сотрудника обеспечат униформой, проживанием и трехразовым бесплатным питанием. Доход может составить до 150 тысяч рублей.

По данным Новосибирскстата, средняя заработная плата в Новосибирской области осенью 2024 года составила 71,5 тысячу рублей.

О самых высокооплачиваемых вакансия в Новосибирске на начало ноября читайте в нашем специальном материале.

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#Новосибирск#Зарплата#Вакансии#Дворники#Финансы
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