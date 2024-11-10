В Новосибирске после ремонта открыли третью полосу на Октябрьском мосту

В воскресенье, 10 ноября, для автомобильного движения открыли третью полосу на Октябрьском мосту, рассказали участники дорожного движения. Ремонт моста идет с мая 2022 года, за это время многие водители настолько привыкли к сужению дороги, что не занимают открытую полосу, предпочитая двигаться по двум, расположенным левее.