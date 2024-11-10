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Posted 10 ноября, 05:18

Published 10 ноября, 05:18

Modified 10 ноября, 05:20

Updated 10 ноября, 05:20

Ремонт моста продолжался более двух лет

В Новосибирске после ремонта открыли третью полосу на Октябрьском мосту

10 ноября 2024, 05:18
Фото: 2GIS. Ремонт моста продолжался более двух лет
Полноценное движение по переправе запустили в сторону правого берега, сообщают горожане.

В воскресенье, 10 ноября, для автомобильного движения открыли третью полосу на Октябрьском мосту, рассказали участники дорожного движения. Ремонт моста идет с мая 2022 года, за это время многие водители настолько привыкли к сужению дороги, что не занимают открытую полосу, предпочитая двигаться по двум, расположенным левее.

Реконструкция одного из самых важных мостов Новосибирска сопровождалась многочисленными скандалами, связанными с несоблюдением сроков основным подрядчиком, компанией «СпецТрансСтрой». В результате, после многочисленных предупреждений, мэрия в одностороннем порядке разорвала договор со строителями.

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