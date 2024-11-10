Возвращаемся к талонам как в СССР — кому положены и где брать

Posted 10 ноября, 14:23
Published 10 ноября, 14:23
Modified 10 ноября, 14:25
Updated 10 ноября, 14:25
«Родовой сертификат» — инициатива, призванная оказать материальную помощь беременным россиянкам. С ним можно получить талоны, которые покроют расходы на наблюдение матери и ребенка и роды, рассказали в Госдуме РФ.
Талоны (в общей сумме 12 тыс рублей) помогут покрыть расходы:
Оформить электронный сертификат жительница Новосибирской области или любого другого региона может бесплатно можно в женской консультации. Будущая мама одного ребенка может подать пакет документов с 30-й недели, а если семья ждет двух и более, то с 28-й. Также допускается выдача сертификата после рождения малышей.