Возвращаемся к талонам как в СССР — кому положены и где брать

Оформить электронный сертификат жительница Новосибирской области или любого другого региона может бесплатно можно в женской консультации. Будущая мама одного ребенка может подать пакет документов с 30-й недели, а если семья ждет двух и более, то с 28-й. Также допускается выдача сертификата после рождения малышей.