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Posted 10 ноября, 14:23

Published 10 ноября, 14:23

Modified 10 ноября, 14:25

Updated 10 ноября, 14:25

Сертификат покроет расходы на период наблюдения и роды

Возвращаемся к талонам как в СССР — кому положены и где брать

10 ноября 2024, 14:23
Фото: atas.info. Сертификат покроет расходы на период наблюдения и роды

Беременным жительницам Новосибирска выдадут сертификат на 12 тысяч

В Госдуме объяснили, как получить родовой сертификат, который позволит получить более качественную медицинскую помощь для матери и ребенка.

«Родовой сертификат» — инициатива, призванная оказать материальную помощь беременным россиянкам. С ним можно получить талоны, которые покроют расходы на наблюдение матери и ребенка и роды, рассказали в Госдуме РФ.

Талоны (в общей сумме 12 тыс рублей) помогут покрыть расходы:

  • На ведение беременности.
  • На наблюдение после рождения малыша
  • На услуги роддома
  • На услуги детской поликлиники до года.

Оформить электронный сертификат жительница Новосибирской области или любого другого региона может бесплатно можно в женской консультации. Будущая мама одного ребенка может подать пакет документов с 30-й недели, а если семья ждет двух и более, то с 28-й. Также допускается выдача сертификата после рождения малышей.

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