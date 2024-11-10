atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 10 ноября, 05:46

Published 10 ноября, 05:46

Modified 10 ноября, 05:48

Updated 10 ноября, 05:48

Как мужчина оказался между прутьями забора, спасатели не сообщили

Житель Новосибирска головой застрял в заборе детсада

10 ноября 2024, 05:46
Фото: МАСС. Как мужчина оказался между прутьями забора, спасатели не сообщили
Вызволять мужчину пришлось при помощи спасателей, сообщили в муниципальной аварийно-спасательной службе.

Утром в воскресенье, 10 ноября, муниципальным спасателям пришлось помогать 31-летнему мужчина, голова которого застряла между металлических прутьев забора детского сада на улице Бориса Богаткова.

Чтобы освободить пострадавшего, спасателям пришлось применять специальный инструмент. После мужчину передали врачам скорой помощи. Каким образом он оказался в таком положении, в сводке происшествий не сообщается. Комментаторы в соцсетях предполагают, что в момент, когда человек смог просунуть голову в забор, он находился в состоянии измененного сознания.

На уходящей неделе спасателям пришлось прийти на помощь 7-летней девочке, которая дома застряла в трубах отопления.

Парочку на резиновой лодке вытащили из речных кустов спасатели в Новосибирске
Узнать подробнее
Читайте также:
Новосибирские спасатели рассказали о гибели рыбакаСпасательная операция на острове Кораблик: кота неделями выманивали сосискамиВ Новосибирске пожарные спасли из горящего дома шесть человек
#Новосибирск#Спасатели#Помощь#МАСС#Забор
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика