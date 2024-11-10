Житель Новосибирска головой застрял в заборе детсада

Posted 10 ноября, 05:46
Published 10 ноября, 05:46
Modified 10 ноября, 05:48
Updated 10 ноября, 05:48
Утром в воскресенье, 10 ноября, муниципальным спасателям пришлось помогать 31-летнему мужчина, голова которого застряла между металлических прутьев забора детского сада на улице Бориса Богаткова.
Чтобы освободить пострадавшего, спасателям пришлось применять специальный инструмент. После мужчину передали врачам скорой помощи. Каким образом он оказался в таком положении, в сводке происшествий не сообщается. Комментаторы в соцсетях предполагают, что в момент, когда человек смог просунуть голову в забор, он находился в состоянии измененного сознания.
На уходящей неделе спасателям пришлось прийти на помощь 7-летней девочке, которая дома застряла в трубах отопления.