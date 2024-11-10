Житель Новосибирска головой застрял в заборе детсада

Чтобы освободить пострадавшего, спасателям пришлось применять специальный инструмент. После мужчину передали врачам скорой помощи. Каким образом он оказался в таком положении, в сводке происшествий не сообщается. Комментаторы в соцсетях предполагают, что в момент, когда человек смог просунуть голову в забор, он находился в состоянии измененного сознания.