4 ошибки, которые совершают начинающие и опытные хозяйки при выпечке хлеба

Posted 11 ноября, 01:57
Published 11 ноября, 01:57
Modified 11 ноября, 01:59
Updated 11 ноября, 01:59
Хорошо размятое тесто напрямую влияет на качество готового продукта. Дело в том, что во время замешивания образуется глютен, благодаря которому хлеб будет хорошо подниматься во время выпечки. Как понять, что появилась клейковина? Поверхность теста должна быть красивая и гладкая, а так же подниматься как воздушный шар, не разрываясь.
Автор канала «Кучерявая Светлана» рассказала, как можно быстро вымесить тесто путем отбивания:
«Нужно взять тесто за передний край, ударить его об стол и свернуть пополам. Делаем это быстро, тогда тесто не будет прилипать. Делаем так каждый раз, поворачивая тесто по кругу. Растягивая, мы тренируем его на растяжимость, потом складываем и прижимаем, тренируя на упругость. Делаем паузу на 5 минут, накрыв его глубокой тарелкой, а потом снова отбиваем. В такой технике с 2-3 паузами вы быстро добьетесь средней степени клейковины, подходящей для выпечки хлеба».
Для облегчения этого тяжелого и утомительного труда многие используют хлебопечку или кухонный комбайн. Однако, чрезвычайно долгое вымешивание теста одинаково вредно, как и слишком короткое. Здесь можно быстро упустить момент, чтобы остановить этот процессо. Результат — молекулы клейковины повреждены, а хлеб при выпечки стал твердым.
Прежде чем печь хлеб, тесто должно увеличиться вдвое. Чтобы он как следует набухло, его нужно накрыть крышкой и поместить в теплое место без сквозняков. Например, вы можете поставить его на радиатор или в духовку с очень низкой температурой. При этом тесто не должно нагреваться, иначе дрожжи погибнут. Обычно, для подъема требуется 20-30 минут.
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К сожалению, об этой мелочи часто забывают! Очень важно резать тесто ножом перед тем, как он попадет в духовку. Надрезы позволяют углекислому газу, образующемуся в дрожжах при выпечке, выходить наружу.
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