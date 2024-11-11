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Posted 11 ноября, 01:57

Published 11 ноября, 01:57

Modified 11 ноября, 01:59

Updated 11 ноября, 01:59

Как правильно замесить хлеб: рецепт домашней выпечки в хлебопечке или в духовке

4 ошибки, которые совершают начинающие и опытные хозяйки при выпечке хлеба

11 ноября 2024, 01:57
Фото: Изображение Midjourney. Как правильно замесить хлеб: рецепт домашней выпечки в хлебопечке или в духовке
Выпечка хлеба — не сложный процесс, но даже здесь есть свои секреты. Не смотря на простые ингредиенты, начинающие хозяйки должны обязательно знать 4 ошибки, которые часто совершают, когда пытаются замесить тесто в домашних условиях.

Ошибка 1: Слишком мало замешиваем тесто

Хорошо размятое тесто напрямую влияет на качество готового продукта. Дело в том, что во время замешивания образуется глютен, благодаря которому хлеб будет хорошо подниматься во время выпечки. Как понять, что появилась клейковина? Поверхность теста должна быть красивая и гладкая, а так же подниматься как воздушный шар, не разрываясь.

Автор канала «Кучерявая Светлана» рассказала, как можно быстро вымесить тесто путем отбивания:

«Нужно взять тесто за передний край, ударить его об стол и свернуть пополам. Делаем это быстро, тогда тесто не будет прилипать. Делаем так каждый раз, поворачивая тесто по кругу. Растягивая, мы тренируем его на растяжимость, потом складываем и прижимаем, тренируя на упругость. Делаем паузу на 5 минут, накрыв его глубокой тарелкой, а потом снова отбиваем. В такой технике с 2-3 паузами вы быстро добьетесь средней степени клейковины, подходящей для выпечки хлеба».
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Ошибка 2: Тесто замешивается очень долго

Для облегчения этого тяжелого и утомительного труда многие используют хлебопечку или кухонный комбайн. Однако, чрезвычайно долгое вымешивание теста одинаково вредно, как и слишком короткое. Здесь можно быстро упустить момент, чтобы остановить этот процессо. Результат — молекулы клейковины повреждены, а хлеб при выпечки стал твердым.

Рецепт домашнего хлебаРецепт домашнего хлеба
Рецепт домашнего хлеба. Фото: Изображение Midjourney

Ошибка 3: Тесту не дают подняться

Прежде чем печь хлеб, тесто должно увеличиться вдвое. Чтобы он как следует набухло, его нужно накрыть крышкой и поместить в теплое место без сквозняков. Например, вы можете поставить его на радиатор или в духовку с очень низкой температурой. При этом тесто не должно нагреваться, иначе дрожжи погибнут. Обычно, для подъема требуется 20-30 минут.

Домохозяйка Азиза рассказала, какому трюку ее научила бабушка, знающая толк в вкусном и пышном хлебе.

Рецепт пышного теста с уксусом

Ингредиенты:

  • мука 600 гр
  • теплое молоко 400 мл
  • сахар 80
  • соль 1 ч. л.
  • яйцо 1 шт
  • дрожжи 8 гр

Как готовить:

  1. Смешать в теплом молоке сахар, соль, яйцо, дрожжи и хорошенько взбить венчиком до полного растворения дрожжей. В отдельной миске муку, сделать в ней углубление и влить жидкость, замесив тесто сначала лопаткой, а потом руками. В процессе нужно будет еще немного подсыпать муки.

  2. Далее Азиза взяла 30 грам размягченного сливочного масла, положила его на тесто и смешав с ним, замесила. Затем сверху полила 2 чайными ложками столового уксуса 9% и снова начала разминать тесто.

  3. В миску влила 2 столовые ложки растительного масла, растерев его по стенкам, выложила в посуду тесто и затянуло сверху пищевой пленкой, утеплив сверху полотенцем оставила на 30 минут. По истечении этого времени тесто получилось пышным, мягким и эластичным.
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Ошибка 4: Не подрезаете тесто перед выпечкой

К сожалению, об этой мелочи часто забывают! Очень важно резать тесто ножом перед тем, как он попадет в духовку. Надрезы позволяют углекислому газу, образующемуся в дрожжах при выпечке, выходить наружу.

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