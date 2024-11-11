4 ошибки, которые совершают начинающие и опытные хозяйки при выпечке хлеба

Прежде чем печь хлеб, тесто должно увеличиться вдвое. Чтобы он как следует набухло, его нужно накрыть крышкой и поместить в теплое место без сквозняков. Например, вы можете поставить его на радиатор или в духовку с очень низкой температурой. При этом тесто не должно нагреваться, иначе дрожжи погибнут. Обычно, для подъема требуется 20-30 минут.