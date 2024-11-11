8 хитрых трюков с таблетками для посудомоечной машины

Таблетки для посудомоечной машины могут избавить ткань от стойких желтых пятен на нижнем белье и под мышкой. К тому же, серый оттенок ткани, который со временем образуется на белой ткани, также можно устранить с помощью этого средства для посуды. Просто добавьте таблетку вместо стирального порошка и включите программу стирки, как обычно. Однако, такое средство не подходит для разноцветного или деликатного белья!