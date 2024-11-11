8 хитрых трюков с таблетками для посудомоечной машины

Posted 11 ноября, 07:02
Published 11 ноября, 07:02
Modified 11 ноября, 07:04
Updated 11 ноября, 07:04
Это незаменимое средство для мытья посуды давно зарекомендовало себя как отличный помощник в борьбе с пятнами, грязью, запахами, известковым налетом и даже для эффективного отбеливания одежды. Так, как используют их?
Чистить унитаз будет гораздо легче, если заранее растопить в нем таблетку. Все, что вам потом потребуется, это поработать немного ершиком.
Жир и горячая температура в духовке делают любые пятна трудно выводимыми, буквально «запечатывая» их на стенках. Автор влога Nataly Gorbatova рассказала, как она смогла справиться с этой проблемой:
«Я налила в пулевизатор горячую воду и добавила туда одну таблетку. Хорошенько взбалтываем, чтобы она растворилась, и главное правило — духовку надо нагреть (приблизительно до 50 градусов). Только после этого наносим на пятна средство, даем 10 минут на взаимодействие и губкой начинаем удалять. Далее протираю влажной тряпкой и получаю чистую духовку».
Чтобы предотвратить появление микробов и отложения накипи, каждые несколько месяцев выполняйте цикл стирки при температуре 60 градусов с двумя таблетками для посудомоечной машины.
Если стеклянные вазы от цветов или иная посуда для приготовления еды сильно потускнели или потемнели от частого использования, наполните емкость теплой водой и добавьте таблетку. Оставьте на час, затем тщательно смойте.
Если на пороге гости, а в доме сильно пахнет едой после готовки, есть трюк, который поможет быстро освежить комнату. Поместите таблетку для посудомоечной машины в кастрюлю с водой. Доведите до кипения на медленном огне. Через некоторое время неприятные запахи исчезнут, и ваша кухня снова будет пахнуть свежестью.
Внутренняя часть термоса почернела из-за чая или кофе? Чтобы тщательно очистить его, налейте в емкость горячую воду и таблетку посуды, оставив на 30 минут. Для очень стойких пятен можно оставить на всю ночь.
После многочисленной жарки картофеля фри или других блюд на фритюрнице часто остаются въедливые следы нагара. Чтобы избавиться от него раз и навсегда, необходимо наполнить емкость на 2/3 водой и добавить таблетку для посудомоечной машины. Затем вставьте сито и установите программу на максимальную мощность. Выключите фритюрницу через 10-15 минут и тщательно промойте ее чистой водой.
Домохозяйка Марина Жукова поделилась, как она смогла спасти свою сковороду от нагара:
«Из всех средств мощнее всего работают таблетки Фейри, проверяла это не однажды! В кастрюли на 4 литра воды я добавляю 4 таблетки от посудомоечной машины. Ставлю кастрюлю на газ и буду варить 1 час. Нагар отлично чистится!»
Таблетки для посудомоечной машины могут избавить ткань от стойких желтых пятен на нижнем белье и под мышкой. К тому же, серый оттенок ткани, который со временем образуется на белой ткани, также можно устранить с помощью этого средства для посуды. Просто добавьте таблетку вместо стирального порошка и включите программу стирки, как обычно. Однако, такое средство не подходит для разноцветного или деликатного белья!
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