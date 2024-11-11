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Posted 11 ноября, 06:51

Published 11 ноября, 06:51

Modified 11 ноября, 06:53

Updated 11 ноября, 06:53

Курировать эту тему будет заместитель губернатора Константин Хальзов

Андрей Травников поручил создать эффективную систему трудоустройства участников СВО

11 ноября 2024, 06:51
Фото: nso.ru. Курировать эту тему будет заместитель губернатора Константин Хальзов
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников провёл оперативное совещание в правительстве региона.

Министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева доложила губернатору о мерах поддержки участников специальной военной операции и членов их семей.

Для участников СВО и членов их семей в Новосибирской области действует 39 мер поддержки, из них 21 — региональная. Помощь участникам СВО на уровне области включает различные выплаты и компенсации, в том числе в случае ранения, а также дополнительные меры соцподдержки бойцов и их семей. Очень востребован и получил высокие оценки губернаторский сертификат — проект комплексной реабилитации раненых участников СВО. С марта 2023 года выдано более тысячи таких сертификатов.

По итогам доклада Андрей Травников поручил главам муниципалитетов провести работу по информированию участников СВО и членов их семей о полном пакете мер поддержки и способах их получения. Кроме того, глава региона обратил внимание на необходимость организовать эффективную систему трудоустройства бойцов.

«С каждой неделей всё актуальнее будет вопрос трудоустройства участников СВО. Предлагаю в течение двух недель собрать информацию от тех участников СВО, которые уже вернулись домой, выяснить, есть ли у них проблемы с восстановлением на работе, получением новой профессии, поиском новой работы», — заявил глава региона.

Курировать этот мониторинг будет заместитель губернатора Новосибирской области Константин Хальзов.

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#Новосибирск#СВО#Правительство НСО#Участники СВО#Трудоустройство
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