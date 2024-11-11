Андрей Травников поручил создать эффективную систему трудоустройства участников СВО

Для участников СВО и членов их семей в Новосибирской области действует 39 мер поддержки, из них 21 — региональная. Помощь участникам СВО на уровне области включает различные выплаты и компенсации, в том числе в случае ранения, а также дополнительные меры соцподдержки бойцов и их семей. Очень востребован и получил высокие оценки губернаторский сертификат — проект комплексной реабилитации раненых участников СВО. С марта 2023 года выдано более тысячи таких сертификатов.