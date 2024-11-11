Posted 11 ноября, 13:30
Published 11 ноября, 13:30
Modified 11 ноября, 13:33
Updated 11 ноября, 13:33
В результате накапливается усталость, появляется сонливость, что приводит к раздражительности и невнимательности. Такое состояние сказывается на самом человеке и окружающих его людях, а если он водит машину — это становится очень рискованным, ведь если автовладелец обычно успешно борется с желанием уснуть, то рано или поздно сонливость может взять верх. О том, что делать, если засыпаешь за рулем, узнала Общественная служба новостей.
Уснуть хотя бы на пару секунд можно проделывая какую-то скучную и монотонную работу. Если в этот момент водитель будет ехать по шоссе на высокой скорости, то ему очень повезет, если он избежит серьезной аварии. Заснувший водитель не сможет вовремя затормозить или уклониться от препятствия. Поэтому, чтобы не допускать подобных ситуаций, следует соблюдать несколько простых правил.