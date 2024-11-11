В результате накапливается усталость, появляется сонливость, что приводит к раздражительности и невнимательности. Такое состояние сказывается на самом человеке и окружающих его людях, а если он водит машину — это становится очень рискованным, ведь если автовладелец обычно успешно борется с желанием уснуть, то рано или поздно сонливость может взять верх. О том, что делать, если засыпаешь за рулем, узнала Общественная служба новостей.