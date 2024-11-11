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Posted 11 ноября, 13:30

Published 11 ноября, 13:30

Modified 11 ноября, 13:33

Updated 11 ноября, 13:33

Что делать, если засыпаешь за рулем

Что делать, если засыпаешь за рулем

11 ноября 2024, 13:30
Фото: Изображение Midjourney.
Работа, учеба, бытовые дела и различные задачи требуют много времени, которого зачастую не хватает. Поэтому приходится жертвовать своим сном ради активной жизни.

В результате накапливается усталость, появляется сонливость, что приводит к раздражительности и невнимательности. Такое состояние сказывается на самом человеке и окружающих его людях, а если он водит машину — это становится очень рискованным, ведь если автовладелец обычно успешно борется с желанием уснуть, то рано или поздно сонливость может взять верх. О том, что делать, если засыпаешь за рулем, узнала Общественная служба новостей.

Общие рекомендации

Уснуть хотя бы на пару секунд можно проделывая какую-то скучную и монотонную работу. Если в этот момент водитель будет ехать по шоссе на высокой скорости, то ему очень повезет, если он избежит серьезной аварии. Заснувший водитель не сможет вовремя затормозить или уклониться от препятствия. Поэтому, чтобы не допускать подобных ситуаций, следует соблюдать несколько простых правил.

1. Подготовка к поездке

  • Перед выездом, особенно, если дорога предстоит дальняя, постарайтесь лечь пораньше, чтобы выспаться.
  • Не наедайтесь перед поездкой. Слишком калорийная и плотная пища требует много энергии, которую ваш организм направит на ее переваривание. В результате вы можете стать жертвой сонливости. А если в салоне машины будет очень тепло, да еще и душно, то риски возрастают в разы.
  • Если есть такая возможность — возьмите с собой человека, который будет с вами разговаривать и не даст уснуть за рулем. Еще лучше, если попутчик умеет водить и периодически сможет брать на себя управление вашим автомобилем.
  • В вечернее время хочется спать еще больше, поэтому старайтесь не планировать свои поездки в этот период.
  • Специалисты не рекомендуют садиться за руль с 14:00 до 16:00. В это время человеку больше всего хочется спать, чем в остальные часы.

2. В поездке

  • В случае, если за рулем вы «клюете носом» и поделать с собой ничего не можете, тогда лучшим решение будет остановиться на 10–30 минут и поспать. Перед сном постарайтесь выпить горячий чай или кофе: кофеин поможет вам проснуться и начнет действовать как раз к моменту пробуждения. Проснувшись, вы почувствуете прилив сил и даже небольшую бодрость.
  • В случае, если остановившись, уснуть в автомобиле у вас не получается — просто расслабьтесь и посидите с закрытыми глазами.
  • Попробуйте взбодриться. Для этого можно выйти из машины и немного походить, подышать свежим воздухом. Сделайте небольшую зарядку, умойтесь холодной водой.
  • Выпив кофе, съешьте что-то сладкое, к примеру пару долек черного шоколада, протеиновый батончик или конфету из сухофруктов. Сахар дает энергию, к тому же — это приятное и отвлекающее занятие.
  • Помимо сладостей, помогут цитрусовые. Сам аромат лимона, апельсина или грейпфрута хорошо бодрит. Поэтому, запасайтесь аромамаслами в машину для таких случаев. Либо просто съешьте киви или дольку апельсина — данный перекус ненадолго зарядит энергией, поможет перебить сонливость и повысит настроение.
  • Включите бодрую и энергичную музыку. Если с вами нет попутчика, который отвлекал бы интересными разговорами, тогда включайте радио. Также, если есть гарнитура handsfree, позвоните родным или друзьям.
  • Старайтесь не задерживать взгляд долго на одной точке, иначе вы быстро уснете. Контролируйте свои действия.
  • Приобретите специальные гаджеты на подобные случаи. Такие приборы, как правило, надеваются на руку и предупреждают засыпание у водителей громким звуковым сигналом.
  • Особенно, если поездка предстоит длинная, не забывайте про отдых. Останавливайтесь каждые 2 часа хотя бы на 5 минут. За это время рекомендуется выйти из машины, размяться, подышать свежим воздухом, попить воду или кофе.
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