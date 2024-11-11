Депутат ГД РФ заявил о возможном возвращении пива на футбольные стадионы

Posted 11 ноября, 12:30
Published 11 ноября, 12:30
Modified 11 ноября, 12:31
Updated 11 ноября, 12:31
Депутат Госдумы России Дмитрий Свищев заявил, что существует возможность возвращения пива на стадионы российских футбольных клубов в 2025 году. Соответствующий законопроект планируется рассмотреть и, скорее всего, принять после новогодних праздников. Отмечается, что продажу пива на спортивных объектах и мероприятиях в РФ запретили 1 января 2005 года, пишет VSE42.RU.
Ранее пенное не возвращали на стадионы из-за позиции руководства Российского футбольного союза и производителей напитка. Сейчас же ситуация поменялась. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов поддержал эту идею, после этого положительное мнение высказала и одна из отечественных пивоварен. Если спиртной напиток все же появится на стадионах, это пополнит бюджет РФС на десятки миллионов рублей, сообщает Telegram-канал Mash.