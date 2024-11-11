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Posted 11 ноября, 12:30

Published 11 ноября, 12:30

Modified 11 ноября, 12:31

Updated 11 ноября, 12:31

Депутат ГД РФ заявил о возможном возвращении пива на футбольные стадионы

11 ноября 2024, 12:30
Пиво может вновь начать продаваться на стадионах футбольных клубов в России, рассказали в Госдуме.

Депутат Госдумы России Дмитрий Свищев заявил, что существует возможность возвращения пива на стадионы российских футбольных клубов в 2025 году. Соответствующий законопроект планируется рассмотреть и, скорее всего, принять после новогодних праздников. Отмечается, что продажу пива на спортивных объектах и мероприятиях в РФ запретили 1 января 2005 года, пишет VSE42.RU.

Ранее пенное не возвращали на стадионы из-за позиции руководства Российского футбольного союза и производителей напитка. Сейчас же ситуация поменялась. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов поддержал эту идею, после этого положительное мнение высказала и одна из отечественных пивоварен. Если спиртной напиток все же появится на стадионах, это пополнит бюджет РФС на десятки миллионов рублей, сообщает Telegram-канал Mash.

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