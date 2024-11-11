Депутат ГД РФ заявил о возможном возвращении пива на футбольные стадионы

Ранее пенное не возвращали на стадионы из-за позиции руководства Российского футбольного союза и производителей напитка. Сейчас же ситуация поменялась. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов поддержал эту идею, после этого положительное мнение высказала и одна из отечественных пивоварен. Если спиртной напиток все же появится на стадионах, это пополнит бюджет РФС на десятки миллионов рублей, сообщает Telegram-канал Mash.