Годовалый ребенок отравился магазинным жидким пюре в Москве

Posted 11 ноября, 15:29
Published 11 ноября, 15:29
Modified 11 ноября, 15:31
Updated 11 ноября, 15:31
Мать пострадавшей Виктория рассказала 360.ru, что у ребенка диагностировали кишечную бактериальную инфекцию.
«Купила пюрешку ей на полдник, потому что у меня не было времени тереть овощи и фрукты. Через полчаса у нее началась рвота фонтаном, потом пошла сыпь на руках. Она очень сильно плакала, я вызвала скорую, поставили кишечную бактериальную инфекцию», — рассказала собеседница 360.ru.
Неделю девочке было плохо: не проходили тошнота и понос. Иммунитет ребенка сильно ослаб. Сейчас у нее кашель и насморк. Виктория рассказала, что ее муж после отравления дочери заметил на крышке от питания следы неизвестной зеленой примеси.
«Я отправила все эти пюре, которые я купила, на экспертизу. Жду ответа. Я не хочу, чтобы еще дети какие-то в России тоже отравились, я очень сильно переживала. У меня ребенок до сих пор плачет», — сказала Виктория.
Женщина также написала обращение в продуктовую розничную торговую компанию. Ее представители отправили запрос производителю, но ответа пока нет.