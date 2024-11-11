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Posted 11 ноября, 15:29

Published 11 ноября, 15:29

Modified 11 ноября, 15:31

Updated 11 ноября, 15:31

Годовалый ребенок отравился магазинным жидким пюре в Москве

11 ноября 2024, 15:29
Годовалая девочка в Москве отравилась детским пюре белорусского производства Honey Kid, купленным в популярной сети магазинов.

Мать пострадавшей Виктория рассказала 360.ru, что у ребенка диагностировали кишечную бактериальную инфекцию.

«Купила пюрешку ей на полдник, потому что у меня не было времени тереть овощи и фрукты. Через полчаса у нее началась рвота фонтаном, потом пошла сыпь на руках. Она очень сильно плакала, я вызвала скорую, поставили кишечную бактериальную инфекцию», — рассказала собеседница 360.ru.

Неделю девочке было плохо: не проходили тошнота и понос. Иммунитет ребенка сильно ослаб. Сейчас у нее кашель и насморк. Виктория рассказала, что ее муж после отравления дочери заметил на крышке от питания следы неизвестной зеленой примеси.

«Я отправила все эти пюре, которые я купила, на экспертизу. Жду ответа. Я не хочу, чтобы еще дети какие-то в России тоже отравились, я очень сильно переживала. У меня ребенок до сих пор плачет», — сказала Виктория.

Женщина также написала обращение в продуктовую розничную торговую компанию. Ее представители отправили запрос производителю, но ответа пока нет.

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