Губернатор Травников поручил муниципалитетам обеспечить зимнее содержание дорог

Posted 11 ноября, 05:23
Published 11 ноября, 05:23
Modified 11 ноября, 05:25
Updated 11 ноября, 05:25
Министру транспорта и дорожного хозяйства Анатолию Костылевскому, а также руководителем районов, городов и других населенных пунктов дали поручение качественно вести уборку улиц зимой.
Андрей Травников сказал «разбудить дорожников», так как сейчас начался формат зимнего содержания дорог.
«Обильных замечаний не должно быть, сезон должен начинаться полноценно», — обозначил задачу губернатор.
Замечание по уборке уже сделали. Тротуары не почистили в селе Барышево. От гололеда не избавились в поселке Новое Морозово. Однако меры по устранению недоработок принимаются оперативно.