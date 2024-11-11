Индейка в наволочке с подливкой: старинный рецепт шеф-повара на праздники

Posted 11 ноября, 02:58
Published 11 ноября, 02:58
Modified 11 ноября, 03:00
Updated 11 ноября, 03:00
Индейка в «наволочке» — это просто объедение! Мясо получается нежным, сочным и маслянистым, а вино и травы придают каждому кусочку неповторимый аромат. Но это очень сложный рецепт, состоящий из нескольких этапов и требующий постоянного контроля. Если у вас есть время и желание заняться им, то вряд ли пожалеете о потраченном времени.
«Моя бабушка была перфекционисткой на кухне, — рассказывает автор кулинарных рецептов, шеф-повар Элизабет Хейскелл, — её раздражало, что индейка сгорала быстрее, чем была готова. Будучи находчивой женщиной, она взяла чистую белую наволочку, разорвала её пополам, обернула вокруг индейки, а затем пропитала хересом, белым вином и растопленным сливочным маслом».
При приготовлении данного блюда кулинарные эксперты Линн Бланчард и Эмили Ниенхаус выявили несколько нюансов. Во-первых, они настоятельно рекомендуют не использовать марлю вместо наволочки:
«Поскольку это сложный рецепт, я бы сказала, что вариант с наволочкой стоит усилий, а вариант с марлей — нет», — считает Линн.
Во-вторых, убедитесь, что наволочка полностью увлажнена, чтобы предотвратить подгорание или возгорание во время приготовления. Также в одном из тестов бекон не проходил стадию предварительного обжаривания, шеф-поварам этот вариант понравился больше. У него был чуть более мягкий вкус, а корочка индейки оставалась хрустящей по всей поверхности.
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