Индейка в наволочке с подливкой: старинный рецепт шеф-повара на праздники

Установите решётку в нижней трети духовки и разогрейте до 260 °C.





Промокните индейку бумажным полотенцем и нафаршируйте смесью трав, дольками лука и лимона. Натрите кожу сливочным маслом, приправьте солью и перцем.





Оберните индейку беконом (4 снизу, 4 сверху), заверните ее в наволочку так, чтобы она была полностью закрыта. Полностью пропитайте марлю и индейку вином и 1 стаканом (250 мл) бульона. Уложите индейку грудкой вниз. На дно формы выложите перец горошком, петрушку, тимьян и лавровый лист. Запекайте индейку в течение 20 минут.





Тем временем в сотейнике на среднем огне смешайте оставшиеся 2 пачки сливочного масла, ½ стакана бульона с 1 ч. л. соли и перца. Готовьте помешивая, пока масло не растает. Снимите с огня. Во время первого запекания индейки обильно смажьте её этой смесью.





Уменьшите температуру в духовке до 150 °C и продолжайте запекать ещё 2,5–3 часа. Каждый час поливайте индейку соком из формы, следя за тем, чтобы марля оставалась влажной. Если жидкость выпариться, влейте в равных частях вино и бульон.





Достаньте индейку из духовки и увеличьте температуру до 200 °C. Снимите с индейки ткань и переверните её грудкой вверх. Смажьте ее оставшейся смесью растопленного сливочного масла и продолжайте запекать, пока кожица не станет хрустящей и подрумянится, примерно 10 минут.





Переложите индейку на разделочную доску и дайте ей отдохнуть не менее 20 минут перед разделкой.





Пока индейка отдыхает, приготовьте соус: процедите сок из формы для запекания в большую стеклянную мерную чашку. При необходимости добавьте столько вина, чтобы получилось 2 чашки жидкости. Перелейте жидкость в ковш, поставьте на средний огонь и деревянной ложкой помешивайте. В отдельной миске смешайте сливочное масло и муку, чтобы получилась паста. Внесите эту смесь в кастрюльку и доведите до кипения на медленном огне, продолжая взбивать, пока не загустеет, примерно 20 минут. Посолите и поперчите по вкусу.



