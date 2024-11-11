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Posted 11 ноября, 06:40

Published 11 ноября, 06:40

Modified 11 ноября, 06:42

Updated 11 ноября, 06:42

В школах будет играть музыка

Инстасамка или Крид? Музыка вместо звонков начнет играть в школах

11 ноября 2024, 06:40
Фото: Изображение Midjourney. В школах будет играть музыка

В новосибирских школах музыка может заменить звонки

В школах зазвучит музыка, вместо звонков: такой проект придумало министерство просвещения.

Проект называется «Музыка вместо звонков». В каких именно школах его запустят, пока не уточняется. Не исключено, что новосибирские учебные заведения будут реализовывать нововведение. Предполагается, что на уроки дети будут идти под классическую музыку, вместо привычных всем звонков. Чиновники уточнили, что современных исполнителей ставить не будут. Инстасамка и Крид не зазвучат из школьных колонок.

В этом месяце ученики услышат произведения Александры Пахмутовой, а в следующем — Петра Чайковского, передает телеканал «Саратов 24». В 2025 году проект продлят. Там уже будут включать факты из истории и темы «Разговоры о важном». Музыка поможет приобщить детей к культуре.

К Новосибирской области приближается вирус Коксаки. Им болеют дети. Минздрав назвал главные симптомы, при которых следует обращаться за срочной помощью.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Дети#Школа#Школьники#Музыка
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