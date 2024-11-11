Инстасамка или Крид? Музыка вместо звонков начнет играть в школах

Проект называется «Музыка вместо звонков». В каких именно школах его запустят, пока не уточняется. Не исключено, что новосибирские учебные заведения будут реализовывать нововведение. Предполагается, что на уроки дети будут идти под классическую музыку, вместо привычных всем звонков. Чиновники уточнили, что современных исполнителей ставить не будут. Инстасамка и Крид не зазвучат из школьных колонок.