Кладу это в воду с яйцами и скорлупа отваливается даже у свежих

Posted 11 ноября, 07:27
Published 11 ноября, 07:27
Modified 11 ноября, 07:29
Updated 11 ноября, 07:29
Профессиональные повара и домохозяйки делятся различными лайфхаками, которые упрощают чистку яиц без прилипания скорлупы. Одни считают, что этот процесс зависит от того, что вы добавляете в воду, другие считают, что здесь важна специальная техника. Так кто же прав?
У свежих куриных яиц низкий уровень pH, который повышается в течение нескольких дней, пока яйца хранятся в холодильнике. Поэтому старые яйца так легко очищаются от внутренней оболочки скорлупы. Добавление небольшой щепотки пищевой соды в воду повышает уровень ее рН, а также рН яичных белков.
Хозяйки добавляют соль в кастрюлю с яйцами по нескольким причинам. Во-первых, столовая ложка соли помогает воде быстрее закипеть, а значит, яйца будут вариться при более высокой температуре.
Во-вторых, она помогает запечатать трещины, которые могут появиться, когда яйца подпрыгивают в бурлящей воде.
В-третьих, когда соль растворяется в воде, ее молекулы становятся маленькими и проникают сквозь яичную скорлупу, делая ее тверже и облегчая процесс чистки.
Добавление столового или яблочного уксуса в кастрюлю с водой делает яичную скорлупу мягче и ее легче очищать. Дело в том, что кислота растворяет часть карбоната кальция, из которого состоит твердая оболочка яйца. Фактически, если оставить яйцо в уксусе на неделю, скорлупа полностью растворится. Поэтому яйца, сваренные с одной чайной ложкой уксуса чистятся заметно легче.
Чистка яиц под струей воды упрощает этот процесс, поскольку давление воды способствует отделению яичной скорлупы от оболочки. В действительности это не самое лучшее решение проблемы, так как некоторые кусочки скорлупы крепко держатся за мембраны.
Автор канала Рецепты в гостях у Вани рассказал, как чистят яйца профессионалы, работающие в сфере питания:
«Как только вода с солью закипела, я уменьшаю огонь до среднего и опускаю в кастрюлю яйцо ложкой. Главное его не бросать. Как только вода закипела устанавливаю таймер на 12 минут».
Чтобы получите 100% результат идеально сваренного яйца для салатов и его можно было легко очистить Иван советует выловить яйца и сразу же их положить в чашу, наполненную холодной водой со льдом. Еще один лайфхак для чистки: пока яйца лежат в воде их нужно немного подбить и оставить такими на несколько минут в воде.
«Вода попадает под скорлупу и яйца будут очищаться на ура. Такой способ мы используем в ресторане, когда нужно сварить много яиц и получить хороший результат».
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