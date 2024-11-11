Кладу это в воду с яйцами и скорлупа отваливается даже у свежих

Чтобы получите 100% результат идеально сваренного яйца для салатов и его можно было легко очистить Иван советует выловить яйца и сразу же их положить в чашу, наполненную холодной водой со льдом. Еще один лайфхак для чистки: пока яйца лежат в воде их нужно немного подбить и оставить такими на несколько минут в воде.