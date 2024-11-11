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Posted 11 ноября, 07:27

Published 11 ноября, 07:27

Modified 11 ноября, 07:29

Updated 11 ноября, 07:29

Как правильно варить яйца, чтобы они хорошо чистились

Кладу это в воду с яйцами и скорлупа отваливается даже у свежих

11 ноября 2024, 07:27
Фото: Изображение Midjourney. Как правильно варить яйца, чтобы они хорошо чистились
Свежие яйца это лучший продукт на столе, однако если их варить вкрутую, они очень плохо чистятся. Но хитрые хозяйки знают один трюк, благодаря которому скорлупа сама отваливается. Всего 1 чайная ложка в кастрюлю и у вас нет хлопот!

Профессиональные повара и домохозяйки делятся различными лайфхаками, которые упрощают чистку яиц без прилипания скорлупы. Одни считают, что этот процесс зависит от того, что вы добавляете в воду, другие считают, что здесь важна специальная техника. Так кто же прав?

Как правильно варить яйца, чтобы они хорошо чистились

№ 1: Отвариваем с пищевой содой

У свежих куриных яиц низкий уровень pH, который повышается в течение нескольких дней, пока яйца хранятся в холодильнике. Поэтому старые яйца так легко очищаются от внутренней оболочки скорлупы. Добавление небольшой щепотки пищевой соды в воду повышает уровень ее рН, а также рН яичных белков.

№ 2: Отвариваем с солью

Хозяйки добавляют соль в кастрюлю с яйцами по нескольким причинам. Во-первых, столовая ложка соли помогает воде быстрее закипеть, а значит, яйца будут вариться при более высокой температуре.

Во-вторых, она помогает запечатать трещины, которые могут появиться, когда яйца подпрыгивают в бурлящей воде.

В-третьих, когда соль растворяется в воде, ее молекулы становятся маленькими и проникают сквозь яичную скорлупу, делая ее тверже и облегчая процесс чистки.

Скролько варить яйца, чтобы они хорошо чистились и не лопалисьСкролько варить яйца, чтобы они хорошо чистились и не лопались
Скролько варить яйца, чтобы они хорошо чистились и не лопались. Фото: Изображение Midjourney

№ 3: Отвариваем с уксусом

Добавление столового или яблочного уксуса в кастрюлю с водой делает яичную скорлупу мягче и ее легче очищать. Дело в том, что кислота растворяет часть карбоната кальция, из которого состоит твердая оболочка яйца. Фактически, если оставить яйцо в уксусе на неделю, скорлупа полностью растворится. Поэтому яйца, сваренные с одной чайной ложкой уксуса чистятся заметно легче.

№ 4: Чистка яиц под проточной водой

Чистка яиц под струей воды упрощает этот процесс, поскольку давление воды способствует отделению яичной скорлупы от оболочки. В действительности это не самое лучшее решение проблемы, так как некоторые кусочки скорлупы крепко держатся за мембраны.

№ 5: Простой лайфхак от эксперта

Автор канала Рецепты в гостях у Вани рассказал, как чистят яйца профессионалы, работающие в сфере питания:

«Как только вода с солью закипела, я уменьшаю огонь до среднего и опускаю в кастрюлю яйцо ложкой. Главное его не бросать. Как только вода закипела устанавливаю таймер на 12 минут».

Чтобы получите 100% результат идеально сваренного яйца для салатов и его можно было легко очистить Иван советует выловить яйца и сразу же их положить в чашу, наполненную холодной водой со льдом. Еще один лайфхак для чистки: пока яйца лежат в воде их нужно немного подбить и оставить такими на несколько минут в воде.

«Вода попадает под скорлупу и яйца будут очищаться на ура. Такой способ мы используем в ресторане, когда нужно сварить много яиц и получить хороший результат».

Ранее мы рассказывали, как приготовить индейку в наволочке, чтобы она хорошо прожарилась и оставалась сочной.

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