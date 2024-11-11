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Posted 11 ноября, 13:16

Published 11 ноября, 13:16

Modified 11 ноября, 13:19

Updated 11 ноября, 13:19

Максимальная зарплата для фитнес-тренеров может доходить до 400 тысяч рублей

11 ноября 2024, 13:16
Максимальная зарплата для фитнес-тренеров в Москве может доходить до 400 тыс. рублей, поделился в беседе с RT карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Святослав Семеренко.

«В нашей агрегированной базе представлено множество разнообразных предложений для специалистов спортивной индустрии: фитнес-тренеров, персональных тренеров, инструкторов по единоборствам, гимнастике и другим спортивным направлениям. В целом, профессия тренера сейчас очень востребована — многие стараются следить за питанием, оставаться в хорошей форме, быть в тонусе», — подчеркнул специалист.

Он добавил, что здоровый образ жизни помогает достичь и карьерных высот благодаря дисциплине, пишет RT.

«Максимальная зарплата для фитнес-тренеров в Москве может доходить до 400 тыс. рублей. Важно отметить, что эту отрасль для профессиональной самореализации выбирают не только действующие спортсмены, но и те, для кого занятие фитнесом является хобби. Для того чтобы монетизировать своё любимое занятие и выйти на стабильный доход, можно оформить статус самозанятого и развиваться в этом направлении. К тому же, сегодня именно сфера спорта является одной из наиболее популярных для тех, кто решил выбрать для себя путь предпринимателя», — заключил Семеренко.

Ежегодно Международный день фитнеса отмечается 11 ноября.

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