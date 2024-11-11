Максимальная зарплата для фитнес-тренеров может доходить до 400 тысяч рублей

«Максимальная зарплата для фитнес-тренеров в Москве может доходить до 400 тыс. рублей. Важно отметить, что эту отрасль для профессиональной самореализации выбирают не только действующие спортсмены, но и те, для кого занятие фитнесом является хобби. Для того чтобы монетизировать своё любимое занятие и выйти на стабильный доход, можно оформить статус самозанятого и развиваться в этом направлении. К тому же, сегодня именно сфера спорта является одной из наиболее популярных для тех, кто решил выбрать для себя путь предпринимателя», — заключил Семеренко.