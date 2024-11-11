Массовое ДТП произошло в Новосибирске из-за неработающего светофора

Posted 11 ноября, 01:55
Published 11 ноября, 01:55
Modified 11 ноября, 01:57
Updated 11 ноября, 01:57
Случилось все утром 11 ноября в Ленинском районе. На перекрестке улиц Троллейной и 9-й Гвардейской дивизии столкнулись автомобили.
Произошло это из-за неработающего светофора. Участниками ДТП стали минивэн, Citroen C4 Picass и Toyota Corona. Неизвестно, есть ли пострадавшие. Судя по фотографиям очевидцев, машины получили повреждения.
Этим же утром под колесами автомобиля оказался школьник. Мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу. Его не заметила женщина-водитель. Сейчас он в больнице.