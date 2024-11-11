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Posted 11 ноября, 01:55

Published 11 ноября, 01:55

Modified 11 ноября, 01:57

Updated 11 ноября, 01:57

В ДТП разбились машины

Массовое ДТП произошло в Новосибирске из-за неработающего светофора

11 ноября 2024, 01:55
Фото: 1MI. В ДТП разбились машины
В Новосибирске столкнулись сразу несколько автомобилей, о чем сообщают очевидцы в соцсетях.

Случилось все утром 11 ноября в Ленинском районе. На перекрестке улиц Троллейной и 9-й Гвардейской дивизии столкнулись автомобили.

Произошло это из-за неработающего светофора. Участниками ДТП стали минивэн, Citroen C4 Picass и Toyota Corona. Неизвестно, есть ли пострадавшие. Судя по фотографиям очевидцев, машины получили повреждения.

Фото: АСТ-54

Этим же утром под колесами автомобиля оказался школьник. Мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу. Его не заметила женщина-водитель. Сейчас он в больнице.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#ДТП
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