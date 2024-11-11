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Posted 11 ноября, 15:14

Published 11 ноября, 15:14

Modified 11 ноября, 15:16

Updated 11 ноября, 15:16

Никита Михалков в Новосибирске

Никита Михалков приехал в Новосибирск

11 ноября 2024, 15:14
Фото: ТГ-канал Андрей Травников. Никита Михалков в Новосибирске

Губернатор Новосибирской области встретился с Никитой Михалковым

В областную столицу прибыл знаменитый режиссер, об этом рассказал глава региона Андрей Травников

Мэтр российской культуры прибыл в Новосибирскую область для проведения творческого вечера. Перед этим личную встречу с ним провел губернатор региона Андрей Травников.

«В ходе прошлого визита Михалкова мы обсудили вопросы культурного взаимодействия и привлечения федеральных проектов в регион» — напомнил Травников.

Во время прошлой встречи губернатор и режиссер сошлись во мнении о необходимости проводить в Новосибирской области фестиваль.

Глава региона также отметил, что сегодняшний творческий вечер не оставил никого равнодушным. Зал провожал Никиту Михалкова бурными аплодисментами после завершения выступления в зале имени А. М. Каца.

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#Екатерина Нимко#Культура#Общество#Губернатор#Андрей Травников#Никита Михалков
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