Никита Михалков приехал в Новосибирск

Posted 11 ноября, 15:14
Published 11 ноября, 15:14
Modified 11 ноября, 15:16
Updated 11 ноября, 15:16
Мэтр российской культуры прибыл в Новосибирскую область для проведения творческого вечера. Перед этим личную встречу с ним провел губернатор региона Андрей Травников.
«В ходе прошлого визита Михалкова мы обсудили вопросы культурного взаимодействия и привлечения федеральных проектов в регион» — напомнил Травников.
Во время прошлой встречи губернатор и режиссер сошлись во мнении о необходимости проводить в Новосибирской области фестиваль.
Глава региона также отметил, что сегодняшний творческий вечер не оставил никого равнодушным. Зал провожал Никиту Михалкова бурными аплодисментами после завершения выступления в зале имени А. М. Каца.