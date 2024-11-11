Новосибирск попал в топ популярных направлений по перелетам из Санкт-Петербурга

Posted 11 ноября, 09:28
Published 11 ноября, 09:28
Modified 11 ноября, 09:30
Updated 11 ноября, 09:30
Самыми востребованными направлениями стали сразу несколько крупных городов. Из петербургского аэропорта часто вылетают в Москву, Сочи, Калининград, Екатеринбург и Казань. Новосибирск тоже попал в десятку лучших авианаправлений. Замыкают топ Минеральные воды.
Также были названы самые посещаемые туристами регионы прошедшим летом. Новосибирск занял седьмую строчку, уступив лидерам — Краснодарскому краю и Москве. Мы уже называли востребованные места, посещаемые путешественниками в регионе.
Тем временем Новосибирская область не вошла в топ регионов с дешевой ипотекой. Регион занимает 36 место.