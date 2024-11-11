Новосибирск попал в топ популярных направлений по перелетам из Санкт-Петербурга

Самыми востребованными направлениями стали сразу несколько крупных городов. Из петербургского аэропорта часто вылетают в Москву, Сочи, Калининград, Екатеринбург и Казань. Новосибирск тоже попал в десятку лучших авианаправлений. Замыкают топ Минеральные воды.