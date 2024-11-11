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Posted 11 ноября, 09:28

Published 11 ноября, 09:28

Modified 11 ноября, 09:30

Updated 11 ноября, 09:30

Куда летают чаще всего

Новосибирск попал в топ популярных направлений по перелетам из Санкт-Петербурга

11 ноября 2024, 09:28
Фото: atas.info. Куда летают чаще всего
В Новосибирск часто летают пассажиры из Санкт-Петербурга, о чем рассказали в аэропорту Пулково.

Самыми востребованными направлениями стали сразу несколько крупных городов. Из петербургского аэропорта часто вылетают в Москву, Сочи, Калининград, Екатеринбург и Казань. Новосибирск тоже попал в десятку лучших авианаправлений. Замыкают топ Минеральные воды.

Также были названы самые посещаемые туристами регионы прошедшим летом. Новосибирск занял седьмую строчку, уступив лидерам — Краснодарскому краю и Москве. Мы уже называли востребованные места, посещаемые путешественниками в регионе.

Тем временем Новосибирская область не вошла в топ регионов с дешевой ипотекой. Регион занимает 36 место.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Путешествия#Санкт-Петербург#Перелёт
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