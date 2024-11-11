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Posted 11 ноября, 08:04

Published 11 ноября, 08:04

Modified 11 ноября, 08:06

Updated 11 ноября, 08:06

Новые высокие ставки по ипотечным кредитам делают покупку квартиры недоступной для многих новосибирцев

Новосибирская область не попала в топ-10 регионов с доступной ипотекой

11 ноября 2024, 08:04
Фото: Изображение Midjourney. Новые высокие ставки по ипотечным кредитам делают покупку квартиры недоступной для многих новосибирцев
Среднестатистической семье придется отдавать за кредит более половины общего дохода, подсчитали аналитики.

Экономисты обобщили средние данные о зарплате, размере ипотечного платежа и размере кредита по всем регионам России. На основании этих данных был составлен рейтинг доступности ипотечного кредитования, который публикует агентство РИА Новости.

Новосибирская область находится на 36 строке списка. Средний размер ипотечного кредита в регионе равняется 3,6 млн рублей, ежемесячный платеж по новым ставкам составит 75,4 тысячи. Таким образом, семья из двух работающих человек будет вынуждена тратить на обслуживание кредита 61,5% всего месячного дохода.

В лидерах по доступности ипотеки — регионы Крайнего Севера. Первая тройка выглядит так: Чукотский, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа. Там на обслуживание ипотеки семья будет тратить немногим менее трети совокупного дохода.

На последних местах республики Калмыкия и Дагестан — там для того, чтобы платить ежемесячный взнос, необходима сумма, превышающая две средние зарплаты по региону. Иными словами, ипотечное кредитование для жителей этих регионов практически недоступно.

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#Новосибирск#Недвижимость#Ипотека#Кредит#Покупка
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