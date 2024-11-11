Очередная коммунальная авария оставила без отопления десятки домов в Новосибирске

Posted 11 ноября, 04:50
Published 11 ноября, 04:50
Modified 11 ноября, 04:52
Updated 11 ноября, 04:52
По информации главы города, отопление отключили в Октябрьском районе. Батареи остывают в 28 домах. Связано это с крупной коммунальной аварией.
Отопления нет на улице Автогенной и Адриена Лежена. Об этом свидетельствует карта отключений. Максим Кудрявцев отметил, что ситуация держится на контроле. Отопление планируется вернуть ночью 12 ноября.
Это не единственная авария за неделю. Всего таких произошло более 100. Тепла не было в более чем 1000 домах. Последняя авария случилась, когда в регионе объявляли штормовое предупреждение. За окном была метель, ветер и холод. Аварию устраняли весь день.