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Posted 11 ноября, 11:07

Published 11 ноября, 11:07

Modified 11 ноября, 11:09

Updated 11 ноября, 11:09

Двух нелегальных мигрантов выдворили из Новосибирска

Очередную «пачку» мигрантов-нелегалов выгнали из Новосибирска

11 ноября 2024, 11:07
Фото: atas.info. Двух нелегальных мигрантов выдворили из Новосибирска

Двух нелегальных мигрантов выдворили из Новосибирска

На легальность пребывания в России 48 иностранцев проверили сотрудники регионального МВД. Двоим нелегалам теперь грозит выдворение за пределы РФ.

Сотрудники МВД проверили иностранных граждан на законность их пребывания в Российской Федерации. Последний рейд прошел на территории стоянки фур в Новосибирском районе.

В ходе рейда в Новосибирском районе сотрудники полиции проверили 48 мигрантов. У двоих обнаружили нарушения. Сейчас они находятся в спецучреждении, в дальнейшем их ожидает высылка за пределы России.

Кроме того, стоянка большегрузов, на которой расположились нелегалы, также была организована незаконно. Проезд на нее блокировали.

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