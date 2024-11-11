Очередную «пачку» мигрантов-нелегалов выгнали из Новосибирска

Posted 11 ноября, 11:07
Published 11 ноября, 11:07
Modified 11 ноября, 11:09
Updated 11 ноября, 11:09
Сотрудники МВД проверили иностранных граждан на законность их пребывания в Российской Федерации. Последний рейд прошел на территории стоянки фур в Новосибирском районе.
В ходе рейда в Новосибирском районе сотрудники полиции проверили 48 мигрантов. У двоих обнаружили нарушения. Сейчас они находятся в спецучреждении, в дальнейшем их ожидает высылка за пределы России.
Кроме того, стоянка большегрузов, на которой расположились нелегалы, также была организована незаконно. Проезд на нее блокировали.