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Posted 11 ноября, 02:35

Published 11 ноября, 02:35

Modified 11 ноября, 02:37

Updated 11 ноября, 02:37

Проезд открыт

Октябрьский мост в Новосибирске полностью открыли для проезда

11 ноября 2024, 02:35
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Проезд открыт
В Новосибирске Октябрьский мост стал полностью доступен для автомобилистов, о чем проинформировал мэр.

С понедельника, 11 ноября движение по Октябрьскому мосту снова стало 6-полосным. Переправу через Обь отремонтировали.

Как отметил глава города Максим Кудрявцев, новый подрядчик сделал все работы до начала зимнего периода, на месяц раньше срока. Теперь автомобилисты не будут стоять в пробках из-за ремонтных работ, которые длились два года.

В следующем году, с приходом весны, дорожники снова переделают некачественное покрытие, которое сделал предыдущий подрядчик.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Ремонт#Октябрьский мост#Мост
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