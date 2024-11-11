Октябрьский мост в Новосибирске полностью открыли для проезда

Posted 11 ноября, 02:35
Published 11 ноября, 02:35
Modified 11 ноября, 02:37
Updated 11 ноября, 02:37
С понедельника, 11 ноября движение по Октябрьскому мосту снова стало 6-полосным. Переправу через Обь отремонтировали.
Как отметил глава города Максим Кудрявцев, новый подрядчик сделал все работы до начала зимнего периода, на месяц раньше срока. Теперь автомобилисты не будут стоять в пробках из-за ремонтных работ, которые длились два года.
В следующем году, с приходом весны, дорожники снова переделают некачественное покрытие, которое сделал предыдущий подрядчик.