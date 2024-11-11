Почему не цветет женское счастье: уход в домашних условиях от А до Я

Posted 11 ноября, 09:33
Published 11 ноября, 09:33
Modified 11 ноября, 09:35
Updated 11 ноября, 09:35
Спатифиллумы (мирные лилии, женское счастье, комнатные каллы) произрастают в тропических регионах Северной и Южной Америки, а также в Юго-Восточной Азии. В этих регионах они прекрасно растут на открытом воздухе в почве, где получают рассеянный солнечный свет и постоянную влажность.
При достаточном освещении и правильных условиях спатифиллумы начинают цвести в начале лета или даже круглый год. Густые пучки блестящей изумрудно-зелёной листвы и белоснежные цветы на длинных стеблях — отличительные черты спатифиллума.
Спатифиллумы — идеальный вариант для помещений с низким уровнем освещённости, потому что они легко растут в тени или полутени. Они также хорошо себя чувствуют при флуоресцентном освещении, что делает их идеальным растением для оживления рабочего стола, тёмного угла гостиной, создавая пышный ботанический вид.
Автор канала Vikky Flowers Виктория рассказала, что в условиях низкой освещённости цветок будет редко цвести:
«От палящего солнца на листьях спатифиллума могут появиться ожоги в виде коричневых и желтых пятен. Свет должен быть обильный, но достаточно рассеянный, около 10 часов».
Идеально подойдёт окно, выходящее на восток, так как растение будет получать яркий утренний свет, но избежит интенсивных полуденных лучей.
Также не следует держать его рядом с потоками воздуха от обогревателей или кондиционеров. Растения невероятно чувствительны к низким температурам и сухому воздуху.
Для спатифиллума оптимальная температура составляет от 18 до 27 °C. Важно защищать растение от сквозняков, холода и резких перепадов температур. Поэтому не рекомендуется ставить его рядом с постоянно открывающейся дверью, советует издание Picturethisai. Помните, что спатифиллумы — тропические растения, и лучше всего они растут при средней температуре 21°C.
Женское счастье очень любит удобрения. Подкармливать их нужно только весной и летом, чтобы помочь цвести. Однако растение очень чувствительно к химическим удобрениям, поэтому используйте только органические. Кроме того, если вы только что посадили лилию, примерно через месяц после посадки её нужно будет удобрить.
Эксперт по растениям Грейс Кэттермоул считает, что многие удобрения не содержат так необходимый спатифиллуму кальций, поэтому она рекомендует такой способ, рассказывает Stuff:
«Каждый раз, когда вы допиваете бутылку молока, налейте в неё немного воды, встряхните и налейте в горшок с растением».
Если цветы выглядят слабыми или их мало, попробуйте перейти на удобрение, предназначенное специально для цветущих растений, которые обычно содержат больше фосфора и помогающие растениям лучше цвести.
Из-за тропического влажного климата в естественной среде спатифиллумы любят обильный полив, но не любит находиться в стоячей воде. Как только верхний слой почвы высохнет на 2,5 см, полейте растение так, чтобы вода начала вытекать из дна горшка. Подождите, пока вода перестанет вытекать, а затем поставьте горшок обратно на блюдце.
Летом рекомендуется поливать растение примерно раз в неделю и опрыскивать листья, чтобы поддерживать влажность. Однако, цветы чувствительны к химическим веществам, которые обычно содержатся в водопроводной воде, в том числе к фтору, который может вызвать пожелтение кончиков листьев. По возможности используйте фильтрованную воду комнатной температуры.
Мирные лилии невероятно подвержены корневой гнили. Поэтому очень важно, чтобы между поливами растение успевало просохнуть. Ему также нужен хорошо дренируемый горшок и блюдце под ним, чтобы собирать стекающую воду.
Если растение начинает увядать, важно проверить корни, чтобы убедиться, что они твёрдые и светлые. Важно, чтобы цветок не стоял в блюдце с водой.
Мирная лилия хорошо растёт в контейнерах, которые не больше, чем её корневой ком, рассказывает Виктория:
«Пока спатифиллум не заполнит своими корнями весь земляной ком, цвести он не будет. Поэтому когда вы приступаете к первой пересадке лучше выберите горшок идентичный тому, в котором он продается. В последующем берите горшок всего на 2 см больше предыдущего».
Также важно выбрать горшок со сливными отверстиями. Заполните контейнер на треть дренажем, а потом почвенной смесью для комнатных растений, которая не содержит компост или кору. Лучше всего выбирать смесь, в состав которой входит кокосовое волокно, оно идеально для растений, которые любят влажную почву.
Поместите лилию в контейнер так, чтобы верхняя часть корневого кома была примерно на 2,5 см ниже края горшка. Так останется место для воды. Засыпьте корневую систему выбранной вами почвенной смесью. Наконец, поливайте спатифиллум до тех пор, пока вода не начнёт вытекать из горшка.
В целом, пересадка раз в год весной полезна для спатифиллума. Растение оценит обновлённую почву и немного больше места для роста.
Лилия должна цвести хотя бы раз в год, если она находится в оптимальных условиях для роста и развития. Не смотря на то, что женское счастье выпускает цветы в большинстве своем весной, некоторые здоровые растения могут цвести осенью и даже круглый год. После увядания цветка важно удалить его, срезав у основания.
Но что делать, если ваша спатифиллум вообще не цветёт? Эксперты Gardenerspath выделяют несколько причин: