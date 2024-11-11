Почему не цветет женское счастье: уход в домашних условиях от А до Я

Женское счастье очень любит удобрения. Подкармливать их нужно только весной и летом, чтобы помочь цвести. Однако растение очень чувствительно к химическим удобрениям, поэтому используйте только органические. Кроме того, если вы только что посадили лилию, примерно через месяц после посадки её нужно будет удобрить.