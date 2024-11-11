Полчища тараканов заметили в продуктовом магазине в Новосибирске

Posted 11 ноября, 06:45
Published 11 ноября, 06:45
Modified 11 ноября, 06:47
Updated 11 ноября, 06:47
Живность заметили в магазине известной торговой сети на улице Островского. Покупательница сняла на видео тараканов, ползающих по продуктам. Они бегали по открытым сухофруктам и другим фруктам.
Продукция находилась в коробках, без пленки. Женщина удивилась такой антисанитарией. Неизвестно, предпринимают ли продавцы какие-либо действия по устранению насекомых.
«Тараканью ферму» устроили мигранты в арендованной квартире. Там царила полная антисанитария, от которой страдали и соседи.
Покупатели купили десерт с живой начинкой. Там были личинки, ползающие по конфетам.