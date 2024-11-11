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Posted 11 ноября, 06:45

Published 11 ноября, 06:45

Modified 11 ноября, 06:47

Updated 11 ноября, 06:47

Тараканы расплодились

Полчища тараканов заметили в продуктовом магазине в Новосибирске

11 ноября 2024, 06:45
Фото: Изображение Midjourney. Тараканы расплодились
В Новосибирске тараканы завелись в продуктовом магазине, о чем рассказали горожане в соцсетях.

Живность заметили в магазине известной торговой сети на улице Островского. Покупательница сняла на видео тараканов, ползающих по продуктам. Они бегали по открытым сухофруктам и другим фруктам.

Продукция находилась в коробках, без пленки. Женщина удивилась такой антисанитарией. Неизвестно, предпринимают ли продавцы какие-либо действия по устранению насекомых.

Видео: Ревизорро Новосибирск/ВК.

«Тараканью ферму» устроили мигранты в арендованной квартире. Там царила полная антисанитария, от которой страдали и соседи.

Покупатели купили десерт с живой начинкой. Там были личинки, ползающие по конфетам.

Закупаюсь этим в хозяйственном и мыши обходят дом стороной
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#Эмилия Губарева#Видео#Новосибирск#Продукты#Насекомые#Магазин#Еда#Тараканы
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