Полиция проверит инцидент с избиением бойца СВО под Новосибирском

Мужчина хотел лишить родительских прав мать своих детей. Основным доходом женщины были пособия от государства на ее пятерых детей в возрасте от 2 до 13 лет. Деньги, полученные на их содержание, женщина растрачивала по барам. В доказательство неисполнения матерью ее обязанностей в отношении детей, мужчина снял видео, на котором его супруга распивает спиртные напитки. Это видео он собирался передать в органы опеки. Помешать ему попытались друзья жены, местные жители 17 и 37 лет.