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Posted 11 ноября, 13:29

Published 11 ноября, 13:29

Modified 11 ноября, 13:31

Updated 11 ноября, 13:31

Полиция проверит инцидент с избиением бойца СВО под Новосибирском

Полиция проверит инцидент с избиением бойца СВО под Новосибирском

11 ноября 2024, 13:29
Фото: atas.info. Полиция проверит инцидент с избиением бойца СВО под Новосибирском
В ходе семейного конфликта собутыльники женщины жестоко избили ее мужа — бойца СВО. В инциденте разбирается региональный отдел полиции.

Контуженный 37-летний боец СВО вернулся домой в Сузун и был избит в собственном доме за то, что собрал компромат на нерадивую супругу и многодетную мать.

Мужчина хотел лишить родительских прав мать своих детей. Основным доходом женщины были пособия от государства на ее пятерых детей в возрасте от 2 до 13 лет. Деньги, полученные на их содержание, женщина растрачивала по барам. В доказательство неисполнения матерью ее обязанностей в отношении детей, мужчина снял видео, на котором его супруга распивает спиртные напитки. Это видео он собирался передать в органы опеки. Помешать ему попытались друзья жены, местные жители 17 и 37 лет.

Подозреваемые потребовали, чтобы мужчина удалил видео. Получив отказ, они жестоко избили мужа собутыльницы. Сейчас по факту избиения специалисты проводят экспертизу. Соцзащита заинтересовалась проблемной семьей — теперь ее сотрудники будут регулярно навещать детей и отслеживать ситуацию. По сообщению VN.ru.

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