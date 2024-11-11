Полиция проверит инцидент с избиением бойца СВО под Новосибирском

Posted 11 ноября, 13:29
Published 11 ноября, 13:29
Modified 11 ноября, 13:31
Updated 11 ноября, 13:31
Контуженный 37-летний боец СВО вернулся домой в Сузун и был избит в собственном доме за то, что собрал компромат на нерадивую супругу и многодетную мать.
Мужчина хотел лишить родительских прав мать своих детей. Основным доходом женщины были пособия от государства на ее пятерых детей в возрасте от 2 до 13 лет. Деньги, полученные на их содержание, женщина растрачивала по барам. В доказательство неисполнения матерью ее обязанностей в отношении детей, мужчина снял видео, на котором его супруга распивает спиртные напитки. Это видео он собирался передать в органы опеки. Помешать ему попытались друзья жены, местные жители 17 и 37 лет.
Подозреваемые потребовали, чтобы мужчина удалил видео. Получив отказ, они жестоко избили мужа собутыльницы. Сейчас по факту избиения специалисты проводят экспертизу. Соцзащита заинтересовалась проблемной семьей — теперь ее сотрудники будут регулярно навещать детей и отслеживать ситуацию. По сообщению VN.ru.