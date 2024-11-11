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Posted 11 ноября, 10:46

Published 11 ноября, 10:46

Modified 11 ноября, 10:48

Updated 11 ноября, 10:48

Жителей Новосибирска предупредили о понижении температуры

Резкое похолодание придет в Новосибирск

11 ноября 2024, 10:46
Фото: atas.info. Жителей Новосибирска предупредили о понижении температуры

Жителей Новосибирска предупредили о понижении температуры

Понижение температуры в Новосибирске прогнозируется 12–14 ноября. Температура понизиться до -14 градусов, сообщает пресс-центр мэрии.

На этой неделе в Новосибирске ожидаются не самые благоприятные погодные условия: с 12 по 14 ноября температура днем опустится до -9°C, ночью до -14°C. В течении недели улицы заметут снежные метели. Порывы ветра достигнут до 15 м/с.

Департамент ЧС напоминает новосибирцам о рисках снежной погоды, и прежде всего — о правилах личной безопасности. Снег и сильный ветер создадут плохую видимость, которая в сочетании с гололедицей повышает риски возникновения ДТП, нарушение работы общественного транспорта.

Новосибирцам рекомендуют соблюдать правила личной безопасности:

— заблаговременно расчистите балконы и подоконники;

— во время сильного ветра, не приближайтесь к ветхим деревьям, легким конструкциям, таким как рекламные щиты, крышам домов, а также избегайте парковки под деревьями, в местах возможного падения снега и наледи с крыш;

— будьте внимательны, переходя дорогу и за рулем автомобиля!

Вниманию родителей: не допускайте нахождения детей на улице во время неблагоприятных погодных условий!

В Новосибирске объявлено штормовое предупреждение
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