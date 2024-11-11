Резкое похолодание придет в Новосибирск

Posted 11 ноября, 10:46
Published 11 ноября, 10:46
Modified 11 ноября, 10:48
Updated 11 ноября, 10:48
На этой неделе в Новосибирске ожидаются не самые благоприятные погодные условия: с 12 по 14 ноября температура днем опустится до -9°C, ночью до -14°C. В течении недели улицы заметут снежные метели. Порывы ветра достигнут до 15 м/с.
Департамент ЧС напоминает новосибирцам о рисках снежной погоды, и прежде всего — о правилах личной безопасности. Снег и сильный ветер создадут плохую видимость, которая в сочетании с гололедицей повышает риски возникновения ДТП, нарушение работы общественного транспорта.
Новосибирцам рекомендуют соблюдать правила личной безопасности:
— заблаговременно расчистите балконы и подоконники;
— во время сильного ветра, не приближайтесь к ветхим деревьям, легким конструкциям, таким как рекламные щиты, крышам домов, а также избегайте парковки под деревьями, в местах возможного падения снега и наледи с крыш;
— будьте внимательны, переходя дорогу и за рулем автомобиля!
Вниманию родителей: не допускайте нахождения детей на улице во время неблагоприятных погодных условий!