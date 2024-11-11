atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 11 ноября, 16:01

Published 11 ноября, 16:01

Modified 11 ноября, 16:03

Updated 11 ноября, 16:03

Россиянам рассказали, когда лучше покупать бриллианты

11 ноября 2024, 16:01
Сейчас самое время покупать бриллианты, ведь их стоимость достигла многолетнего минимума.

Об этом 360.ru заявил директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.

Он отметил, что на текущий момент рынок находится в нижней точке спроса. Однако производители станут постепенно снижать объемы предложения, и со временем запасы начнут снижаться, что приведет к росту цен на драгоценности.

«Понимаете, это циклическая отрасль. Есть определенная цикличность: рост добычи, затем рост предложения и снижение спроса. Дальше, соответственно, происходит некая фаза остывания. Потом спрос опять восстанавливается, и цены начинают подрастать. Если кто-то задумался о том, чтобы купить себе бриллианты, то, наверное, это один из лучших моментов», — отметил Кабаков.

Эксперт также обратил внимание на то, большая часть драгоценных камней из России везется на огранку в Индию. Это, в том числе, позволяет поставлять отечественные бриллианты на европейский и другие рынки.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика