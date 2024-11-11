Россиянам рассказали, когда лучше покупать бриллианты

Posted 11 ноября, 16:01
Published 11 ноября, 16:01
Modified 11 ноября, 16:03
Updated 11 ноября, 16:03
Об этом 360.ru заявил директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.
Он отметил, что на текущий момент рынок находится в нижней точке спроса. Однако производители станут постепенно снижать объемы предложения, и со временем запасы начнут снижаться, что приведет к росту цен на драгоценности.
«Понимаете, это циклическая отрасль. Есть определенная цикличность: рост добычи, затем рост предложения и снижение спроса. Дальше, соответственно, происходит некая фаза остывания. Потом спрос опять восстанавливается, и цены начинают подрастать. Если кто-то задумался о том, чтобы купить себе бриллианты, то, наверное, это один из лучших моментов», — отметил Кабаков.
Эксперт также обратил внимание на то, большая часть драгоценных камней из России везется на огранку в Индию. Это, в том числе, позволяет поставлять отечественные бриллианты на европейский и другие рынки.