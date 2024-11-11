Россиянам рассказали, когда лучше покупать бриллианты

«Понимаете, это циклическая отрасль. Есть определенная цикличность: рост добычи, затем рост предложения и снижение спроса. Дальше, соответственно, происходит некая фаза остывания. Потом спрос опять восстанавливается, и цены начинают подрастать. Если кто-то задумался о том, чтобы купить себе бриллианты, то, наверное, это один из лучших моментов», — отметил Кабаков.